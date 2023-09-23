Трущобы Каракаса, банкет в Версальском дворце и автограф Трампа – лучшие фото недели

Сикх исполняет приёмы боевого искусства "Гатка" во время религиозной процессии в Индии.
Сикх исполняет приёмы боевого искусства "Гатка" во время религиозной процессии в Индии.
Модель проходит по подиуму на показе Antonio Marras во время Миланской недели моды.
Модель проходит по подиуму на показе Antonio Marras во время Миланской недели моды.
Активисты Greenpeace France, держащие баннер с надписью "Больше газа = климатический хаос", плавают в проливе Ла-Манш недалеко от терминала с сжиженным природным газом TotalEnergies Cape Ann.
Активисты Greenpeace France, держащие баннер с надписью "Больше газа = климатический хаос", плавают в проливе Ла-Манш недалеко от терминала с сжиженным природным газом TotalEnergies Cape Ann.
Скорбящие на похоронах 25-летнего палестинца Юсефа Радвана, убитого в ходе столкновений после антиизраильских протестов на юге сектора Газа.
Скорбящие на похоронах 25-летнего палестинца Юсефа Радвана, убитого в ходе столкновений после антиизраильских протестов на юге сектора Газа.
Трущобы района Петара в Каракасе.
Трущобы района Петара в Каракасе.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время государственного банкета в Версальском дворце во Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время государственного банкета в Версальском дворце во Франции.
Мексиканские мигранты пролезают под колючей проволокой вдоль реки Рио-Гранде в штате Техас.
Мексиканские мигранты пролезают под колючей проволокой вдоль реки Рио-Гранде в штате Техас.
Посетители на 188-м пивном фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Посетители на 188-м пивном фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.
Участники костюмированного парада такс в Санкт-Петербурге.
Участники костюмированного парада такс в Санкт-Петербурге.
Бывший президент Дональд Трамп дает автограф Эшли Раши.
Бывший президент Дональд Трамп дает автограф Эшли Раши.
Выжившие после мощного землетрясения в Морокко ожидают получения помощи.
Выжившие после мощного землетрясения в Морокко ожидают получения помощи.
Французская актриса и певица Шарлотта Генсбур прибывает на государственный банкет в Версальский дворец.
Французская актриса и певица Шарлотта Генсбур прибывает на государственный банкет в Версальский дворец.
Верующий с идолом индуистского бога Ганеши во время фестиваля в Мумбаи.
Верующий с идолом индуистского бога Ганеши во время фестиваля в Мумбаи.
Реакция зрителей во время эстафеты огня Азиатских игр в Китае.
Реакция зрителей во время эстафеты огня Азиатских игр в Китае.
Сторонники недавно созданного Фронта национального единства на митинге в суданском городе Синкат.
Сторонники недавно созданного Фронта национального единства на митинге в суданском городе Синкат.
Световое шоу, созданное с помощью дронов, перед панорамой города и штаб-квартирой ООН в преддверии 78-й Генеральной Ассамблеи.
Световое шоу, созданное с помощью дронов, перед панорамой города и штаб-квартирой ООН в преддверии 78-й Генеральной Ассамблеи.
Модель демонстрирует наряд панамского дизайнера La Brise Label на Панамской неделе моды.
Модель демонстрирует наряд панамского дизайнера La Brise Label на Панамской неделе моды.
Молодая девушка продает перец на улице в Нигерии.
Молодая девушка продает перец на улице в Нигерии.
Афганские девочки посещают занятия в начальной школе в районе Бати-Кот провинции Нангархар в Афганистане.
Афганские девочки посещают занятия в начальной школе в районе Бати-Кот провинции Нангархар в Афганистане.
Сикхские верующие зажигают масляные лампы в освещенном Золотом храме в Амритсаре, Индия.
Сикхские верующие зажигают масляные лампы в освещенном Золотом храме в Амритсаре, Индия.