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Трущобы Каракаса, банкет в Версальском дворце и автограф Трампа – лучшие фото недели
Трущобы Каракаса, банкет в Версальском дворце и автограф Трампа – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 23.09.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Трущобы Каракаса, банкет в Версальском дворце и автограф Трампа – лучшие фото недели

10:19 23.09.2023 (обновлено: 10:51 23.09.2023)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2023 / Narinder Nanu

Сикх исполняет приёмы боевого искусства "Гатка" во время религиозной процессии в Индии.

Сикх исполняет приёмы боевого искусства &quot;Гатка&quot; во время религиозной процессии в Индии. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Narinder Nanu

Сикх исполняет приёмы боевого искусства "Гатка" во время религиозной процессии в Индии.

© AFP 2023 / Marco Bertorello

Модель проходит по подиуму на показе Antonio Marras во время Миланской недели моды.

Модель проходит по подиуму на показе Antonio Marras во время Миланской недели моды. - Sputnik Грузия
2/20
© AFP 2023 / Marco Bertorello

Модель проходит по подиуму на показе Antonio Marras во время Миланской недели моды.

© AFP 2023 / Lou Benoist

Активисты Greenpeace France, держащие баннер с надписью "Больше газа = климатический хаос", плавают в проливе Ла-Манш недалеко от терминала с сжиженным природным газом TotalEnergies Cape Ann.

Активисты Greenpeace France, держащие баннер с надписью &quot;Больше газа = климатический хаос&quot;, плавают в проливе Ла-Манш недалеко от терминала с сжиженным природным газом TotalEnergies Cape Ann. - Sputnik Грузия
3/20
© AFP 2023 / Lou Benoist

Активисты Greenpeace France, держащие баннер с надписью "Больше газа = климатический хаос", плавают в проливе Ла-Манш недалеко от терминала с сжиженным природным газом TotalEnergies Cape Ann.

© AFP 2023 / Said Khatib

Скорбящие на похоронах 25-летнего палестинца Юсефа Радвана, убитого в ходе столкновений после антиизраильских протестов на юге сектора Газа.

Скорбящие на похоронах 25-летнего палестинца Юсефа Радвана, убитого в ходе столкновений после антиизраильских протестов на юге сектора Газа. - Sputnik Грузия
4/20
© AFP 2023 / Said Khatib

Скорбящие на похоронах 25-летнего палестинца Юсефа Радвана, убитого в ходе столкновений после антиизраильских протестов на юге сектора Газа.

© AP Photo / Matias Delacroix

Трущобы района Петара в Каракасе.

Трущобы района Петара в Каракасе. - Sputnik Грузия
5/20
© AP Photo / Matias Delacroix

Трущобы района Петара в Каракасе.

© AFP 2023 / Daniel Leal/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время государственного банкета в Версальском дворце во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время государственного банкета в Версальском дворце во Франции. - Sputnik Грузия
6/20
© AFP 2023 / Daniel Leal/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь во время государственного банкета в Версальском дворце во Франции.

© AP Photo / Eric Gay

Мексиканские мигранты пролезают под колючей проволокой вдоль реки Рио-Гранде в штате Техас.

Мексиканские мигранты пролезают под колючей проволокой вдоль реки Рио-Гранде в штате Техас. - Sputnik Грузия
7/20
© AP Photo / Eric Gay

Мексиканские мигранты пролезают под колючей проволокой вдоль реки Рио-Гранде в штате Техас.

© AP Photo / Matthias Schrader

Посетители на 188-м пивном фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.

Посетители на 188-м пивном фестивале &quot;Октоберфест&quot; в Мюнхене. - Sputnik Грузия
8/20
© AP Photo / Matthias Schrader

Посетители на 188-м пивном фестивале "Октоберфест" в Мюнхене.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Участники костюмированного парада такс в Санкт-Петербурге.

Участники костюмированного парада такс в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
9/20
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Участники костюмированного парада такс в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Charlie Neibergall

Бывший президент Дональд Трамп дает автограф Эшли Раши.

Бывший президент Дональд Трамп дает автограф Эшли Раши. - Sputnik Грузия
10/20
© AP Photo / Charlie Neibergall

Бывший президент Дональд Трамп дает автограф Эшли Раши.

© AFP 2023 / Bulent Kilic

Выжившие после мощного землетрясения в Морокко ожидают получения помощи.

Выжившие после мощного землетрясения в Морокко ожидают получения помощи. - Sputnik Грузия
11/20
© AFP 2023 / Bulent Kilic

Выжившие после мощного землетрясения в Морокко ожидают получения помощи.

© AFP 2023 / Ludovic Marin

Французская актриса и певица Шарлотта Генсбур прибывает на государственный банкет в Версальский дворец.

Французская актриса и певица Шарлотта Генсбур прибывает на государственный банкет в Версальский дворец. - Sputnik Грузия
12/20
© AFP 2023 / Ludovic Marin

Французская актриса и певица Шарлотта Генсбур прибывает на государственный банкет в Версальский дворец.

© AFP 2023 / Punit Paranjpe

Верующий с идолом индуистского бога Ганеши во время фестиваля в Мумбаи.

Верующий с идолом индуистского бога Ганеши во время фестиваля в Мумбаи. - Sputnik Грузия
13/20
© AFP 2023 / Punit Paranjpe

Верующий с идолом индуистского бога Ганеши во время фестиваля в Мумбаи.

© AFP 2023 / Hector Retamal

Реакция зрителей во время эстафеты огня Азиатских игр в Китае.

Реакция зрителей во время эстафеты огня Азиатских игр в Китае. - Sputnik Грузия
14/20
© AFP 2023 / Hector Retamal

Реакция зрителей во время эстафеты огня Азиатских игр в Китае.

© AFP 2023

Сторонники недавно созданного Фронта национального единства на митинге в суданском городе Синкат.

Сторонники недавно созданного Фронта национального единства на митинге в суданском городе Синкат. - Sputnik Грузия
15/20
© AFP 2023

Сторонники недавно созданного Фронта национального единства на митинге в суданском городе Синкат.

© AFP 2023 / Ed Jones

Световое шоу, созданное с помощью дронов, перед панорамой города и штаб-квартирой ООН в преддверии 78-й Генеральной Ассамблеи.

Световое шоу, созданное с помощью дронов, перед панорамой города и штаб-квартирой ООН в преддверии 78-й Генеральной Ассамблеи. - Sputnik Грузия
16/20
© AFP 2023 / Ed Jones

Световое шоу, созданное с помощью дронов, перед панорамой города и штаб-квартирой ООН в преддверии 78-й Генеральной Ассамблеи.

© AP Photo / Arnulfo Franco

Модель демонстрирует наряд панамского дизайнера La Brise Label на Панамской неделе моды.

Модель демонстрирует наряд панамского дизайнера La Brise Label на Панамской неделе моды. - Sputnik Грузия
17/20
© AP Photo / Arnulfo Franco

Модель демонстрирует наряд панамского дизайнера La Brise Label на Панамской неделе моды.

© AP Photo / Sunday Alamba

Молодая девушка продает перец на улице в Нигерии.

Молодая девушка продает перец на улице в Нигерии. - Sputnik Грузия
18/20
© AP Photo / Sunday Alamba

Молодая девушка продает перец на улице в Нигерии.

© AFP 2023 / Shafiullah Kakar

Афганские девочки посещают занятия в начальной школе в районе Бати-Кот провинции Нангархар в Афганистане.

Афганские девочки посещают занятия в начальной школе в районе Бати-Кот провинции Нангархар в Афганистане. - Sputnik Грузия
19/20
© AFP 2023 / Shafiullah Kakar

Афганские девочки посещают занятия в начальной школе в районе Бати-Кот провинции Нангархар в Афганистане.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

Сикхские верующие зажигают масляные лампы в освещенном Золотом храме в Амритсаре, Индия.

Сикхские верующие зажигают масляные лампы в освещенном Золотом храме в Амритсаре, Индия. - Sputnik Грузия
20/20
© AFP 2023 / Narinder Nanu

Сикхские верующие зажигают масляные лампы в освещенном Золотом храме в Амритсаре, Индия.

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