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"Безумие" – французский политик прокомментировал заявление фон дер Ляйен по Украине
"Безумие" – французский политик прокомментировал заявление фон дер Ляйен по Украине
Политик не доволен тем, что Франция с января 2022 года ежемесячно выплачивает Украине по 300 млн евро 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T18:40+0400
2023-09-23T18:40+0400
2023-09-23T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро.Он назвал такое действие "безумием", потребовав прекратить финансово поддерживать Киев.Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине. Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, киев, тбилиси, обострение ситуации вокруг украины
"Безумие" – французский политик прокомментировал заявление фон дер Ляйен по Украине
18:40 23.09.2023 (обновлено: 19:09 23.09.2023)
Политик не доволен тем, что Франция с января 2022 года ежемесячно выплачивает Украине по 300 млн евро
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал безумием заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине 1,5 миллиарда евро.
"Значит, из них 300 миллионов заплатила Франция ради режима Зеленского (президент Украины – ред.)! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение ради разжигания войны и коррупции!" – написал политик в соцсети X.
Он назвал такое действие "безумием", потребовав прекратить финансово поддерживать Киев.
Ранее ЕК предложила предусмотреть в бюджете Евросоюза дополнительно 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 годы (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) на оказание финпомощи Украине.
Однако, как сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, начиная с 2024 года европейская помощь не будет безусловной, для получения финансирования ЕС Киев должен будет подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции.