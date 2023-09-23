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Чем грозит "долгий" COVID – результаты нового исследования
Чем грозит "долгий" COVID – результаты нового исследования
Тяжесть повреждения органов у перенесших коронавирус зависит от тяжести перенесенной инфекции 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Затяжной коронавирус COVID-19 может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на новое британское исследование, опубликованное в журнале Lancet. В исследовании участвовали 259 пациентов, выписанных из больницы после диагностированного коронавируса, и 52 участника контрольной группы без COVID-19 в Великобритании. Спустя пять месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% пациентов, переболевших COVID-19, и лишь у 27% людей без COVID-19, отмечено в исследовании.У выздоровевших от затяжного COVID-19 повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще, чем у людей из контрольной группы, отмечает телеканал Sky News. Тяжесть повреждения органов зависела от тяжести перенесенной инфекции, возраста пациента, а также наличия других заболеваний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука
Чем грозит "долгий" COVID – результаты нового исследования
18:00 23.09.2023 (обновлено: 19:07 23.09.2023)
Тяжесть повреждения органов у перенесших коронавирус зависит от тяжести перенесенной инфекции
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik.
Затяжной коронавирус COVID-19 может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на новое британское исследование, опубликованное в журнале Lancet.
В исследовании участвовали 259 пациентов, выписанных из больницы после диагностированного коронавируса, и 52 участника контрольной группы без COVID-19 в Великобритании.
"После госпитализации с COVID-19 у пациентов был более высокий риск патологических изменений в двух или более органах, чем у контрольной группы", – пишут авторы исследования.
Спустя пять месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% пациентов, переболевших COVID-19, и лишь у 27% людей без COVID-19, отмечено в исследовании.
У выздоровевших от затяжного COVID-19 повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще, чем у людей из контрольной группы, отмечает телеканал Sky News.
Тяжесть повреждения органов зависела от тяжести перенесенной инфекции, возраста пациента, а также наличия других заболеваний.