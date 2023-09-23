https://sputnik-georgia.ru/20230923/chem-grozit-dolgiy-covid---rezultaty-novogo-issledovaniya-282588438.html

Чем грозит "долгий" COVID – результаты нового исследования

Чем грозит "долгий" COVID – результаты нового исследования

Тяжесть повреждения органов у перенесших коронавирус зависит от тяжести перенесенной инфекции 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T18:00+0400

2023-09-23T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Затяжной коронавирус COVID-19 может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на новое британское исследование, опубликованное в журнале Lancet. В исследовании участвовали 259 пациентов, выписанных из больницы после диагностированного коронавируса, и 52 участника контрольной группы без COVID-19 в Великобритании. Спустя пять месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% пациентов, переболевших COVID-19, и лишь у 27% людей без COVID-19, отмечено в исследовании.У выздоровевших от затяжного COVID-19 повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще, чем у людей из контрольной группы, отмечает телеканал Sky News. Тяжесть повреждения органов зависела от тяжести перенесенной инфекции, возраста пациента, а также наличия других заболеваний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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