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Как украсть 3 лари – в Кутаиси ограбили парфюмерный магазин
Как украсть 3 лари – в Кутаиси ограбили парфюмерный магазин
Грабители разбили окна магазина и взломанный кассовый аппарат 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T14:40+0400
2023-09-23T14:40+0400
2023-09-23T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Парфюмерный магазин ICI Paris в городе Кутаиси (регион Имерети) был взломан в ночь на субботу, грабители украли 3 лари (менее 1 доллара), которые были в кассовом аппарате, сообщает телеканал "Рустави 2". Сотрудники, прибывшие на место утром, обнаружили разбитые стекла и взломанный кассовый аппарат. По словам сотрудников, в кассе оставалось всего три лари, которые и забрали грабители. На месте происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, кутаиси
происшествия, грузия, новости, кутаиси
Как украсть 3 лари – в Кутаиси ограбили парфюмерный магазин
Грабители разбили окна магазина и взломанный кассовый аппарат
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Парфюмерный магазин ICI Paris в городе Кутаиси (регион Имерети) был взломан в ночь на субботу, грабители украли 3 лари (менее 1 доллара), которые были в кассовом аппарате, сообщает телеканал "Рустави 2".
Сотрудники, прибывшие на место утром, обнаружили разбитые стекла и взломанный кассовый аппарат.
По словам сотрудников, в кассе оставалось всего три лари, которые и забрали грабители.
На месте происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.