https://sputnik-georgia.ru/20230923/kak-ukrast-3-lari--v-kutaisi-ograbili-parfyumernyy-magazin-282584935.html

Как украсть 3 лари – в Кутаиси ограбили парфюмерный магазин

Как украсть 3 лари – в Кутаиси ограбили парфюмерный магазин

Грабители разбили окна магазина и взломанный кассовый аппарат 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T14:40+0400

2023-09-23T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Парфюмерный магазин ICI Paris в городе Кутаиси (регион Имерети) был взломан в ночь на субботу, грабители украли 3 лари (менее 1 доллара), которые были в кассовом аппарате, сообщает телеканал "Рустави 2". Сотрудники, прибывшие на место утром, обнаружили разбитые стекла и взломанный кассовый аппарат. По словам сотрудников, в кассе оставалось всего три лари, которые и забрали грабители. На месте происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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