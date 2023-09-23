https://sputnik-georgia.ru/20230923/pritchin-o-sammite-51-ssha-ne-vygodna-stabilnost-v-tsentralnoy-azii-282587925.html

Притчин о саммите "5+1": США не выгодна стабильность в Центральной Азии

Притчин о саммите "5+1": США не выгодна стабильность в Центральной Азии

США не заинтересованы в стабильности в странах Центральной Азии и видят в них лишь инструмент влияния на Россию и Китай 23.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-23T17:35+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Что Байден предложил лидерам государств Центральной Азии на саммите в Нью-Йорке? Почему США не готовы начать больше инвестировать в этот регион? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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