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Притчин о саммите "5+1": США не выгодна стабильность в Центральной Азии
Притчин о саммите "5+1": США не выгодна стабильность в Центральной Азии
США не заинтересованы в стабильности в странах Центральной Азии и видят в них лишь инструмент влияния на Россию и Китай 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T17:35+0400
2023-09-23T17:35+0400
2023-09-23T17:35+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Что Байден предложил лидерам государств Центральной Азии на саммите в Нью-Йорке? Почему США не готовы начать больше инвестировать в этот регион? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, китай, нью-йорк, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, китай, нью-йорк, видео
Притчин о саммите "5+1": США не выгодна стабильность в Центральной Азии
США не заинтересованы в стабильности в странах Центральной Азии и видят в них лишь инструмент влияния на Россию и Китай
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
Что Байден предложил лидерам государств Центральной Азии на саммите в Нью-Йорке? Почему США не готовы начать больше инвестировать в этот регион?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.