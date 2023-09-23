https://sputnik-georgia.ru/20230923/rossiya-gotova-k-peregovoram-po-ukraine---lavrov-282591828.html

Россия готова к переговорам по Украине - Лавров

Россия готова к переговорам по Украине - Лавров

Глава МИД России возглавляет российскую делегацию на ГА ООН 23.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, однако никаких предложений по прекращению огня Москва рассматриваться не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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