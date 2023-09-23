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Россия готова к переговорам по Украине - Лавров
Россия готова к переговорам по Украине - Лавров
Глава МИД России возглавляет российскую делегацию на ГА ООН 23.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-23T22:51+0400
2023-09-23T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, однако никаких предложений по прекращению огня Москва рассматриваться не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, украина, нью-йорк, москва, сергей лавров, владимир путин, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Россия готова к переговорам по Украине - Лавров
22:51 23.09.2023 (обновлено: 22:52 23.09.2023)
Глава МИД России возглавляет российскую делегацию на ГА ООН
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Россия готова к переговорам по Украине, однако никаких предложений по прекращению огня Москва рассматриваться не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам мероприятий высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
"Да, мы готовы к переговорам (по Украине - ред.). Но никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули", - сказал Лавров.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.