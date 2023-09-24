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В ожидании геймеров: ежегодная выставка Tokyo Game Show открыла свои двери

В ожидании геймеров: ежегодная выставка Tokyo Game Show открыла свои двери

В Японии открылась выставка Tokyo Game Show. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия 24.09.2023, Sputnik Грузия

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Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show (TGS) открылась в соседней с японской столицей префектуре Тиба.В этом году в мероприятии принимают участие более 700 представителей индустрии, которые организовали более 2 тыс. стендов.

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