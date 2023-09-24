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В ожидании геймеров: ежегодная выставка Tokyo Game Show открыла свои двери
В ожидании геймеров: ежегодная выставка Tokyo Game Show открыла свои двери
В Японии открылась выставка Tokyo Game Show. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T10:44+0400
2023-09-24T10:44+0400
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Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show (TGS) открылась в соседней с японской столицей префектуре Тиба.В этом году в мероприятии принимают участие более 700 представителей индустрии, которые организовали более 2 тыс. стендов.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, япония, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, япония, в мире
В ожидании геймеров: ежегодная выставка Tokyo Game Show открыла свои двери 10:44 24.09.2023 (обновлено: 10:47 24.09.2023)
В Японии открылась выставка Tokyo Game Show. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с мероприятия
Одна из крупнейших в мире выставок компьютерных развлечений Tokyo Game Show (TGS) открылась в соседней с японской столицей префектуре Тиба.
В этом году в мероприятии принимают участие более 700 представителей индустрии, которые организовали более 2 тыс. стендов.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
В этом году девизом экспозиции стал слоган "Игры в движении. Мир в революции".
В этом году девизом экспозиции стал слоган "Игры в движении. Мир в революции".
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Этим организаторы хотели подчеркнуть, что видео и компьютерные развлечения не только продолжают развиваться, но и оказывают влияние на развитие других сфер.
Этим организаторы хотели подчеркнуть, что видео и компьютерные развлечения не только продолжают развиваться, но и оказывают влияние на развитие других сфер.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Впервые за четыре года после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ежегодная игровая феерия использует весь конференц-центр Makuhari Messe.
Впервые за четыре года после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ежегодная игровая феерия использует весь конференц-центр Makuhari Messe.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
В выставке принимают участие рекордные 787 экспонентов из более чем 40 стран и регионов.
В выставке принимают участие рекордные 787 экспонентов из более чем 40 стран и регионов.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Организовано более двух тысяч стендов.
Организовано более двух тысяч стендов.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
А некоторые мероприятия предлагаются в онлайн-формате.
А некоторые мероприятия предлагаются в онлайн-формате.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Особое внимание организаторы TGS уделили создателям контента.
Особое внимание организаторы TGS уделили создателям контента.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Организаторы ожидают, что выставку посетят около 200 000 человек.
Организаторы ожидают, что выставку посетят около 200 000 человек.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Впервые Tokyo Game Show стартовала в 1996 году.
Впервые Tokyo Game Show стартовала в 1996 году.
© AFP 2023 / Richard A. Brooks
Выставка является одним из трех крупнейших игровых событий в мире, наряду с E3 в Соединенных Штатах и Gamescom в Германии.
Выставка является одним из трех крупнейших игровых событий в мире, наряду с E3 в Соединенных Штатах и Gamescom в Германии.