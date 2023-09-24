https://sputnik-georgia.ru/20230924/282599350.html
Французские "миражи" войны с Россией
Французские "миражи" войны с Россией
Франция, растерявшая за полтора года, что Россия ведет СВО, былой лоск, блеск и апломб, решила забросить чепец за мельницу и повоевать с нашей страной. Правда... 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T13:18+0400
2023-09-24T13:18+0400
2023-09-24T13:18+0400
в мире
аналитика
франция
париж
россия
политика
колумнисты
обострение ситуации вокруг украины
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Снимаемые с вооружения истребители должны быть либо модернизированы (что дорого), либо утилизированы. Французское военное и политическое руководство предпочло, если судить по последним сообщениям, второе, и несколько десятков Mirage модификации D, скорее всего, отправятся в зону СВО для поддержки ВСУ. За штурвалы должны сесть украинские пилоты, которые, видимо, уже проходят соответствующую подготовку. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Впервые о возможности поставлять боевые истребители писала еще полгода назад влиятельная Le Figaro. Корреспонденции издания стоит доверять: это СМИ принадлежит корпорации Dassaut, в которой есть подразделение Dassaut Aviation. Le Figaro выступила как производственная стенгазета, сообщившая о цеховой новости.Вялые опровержения могли убедить только сверхнаивных: после колесных танков, а потом и самоходных гаубиц "Цезарь" поставка истребителей была лишь вопросом времени. Макрон сказал, что "никаких табу не существует", — и вот это тот самый случай, когда он не соврал.Для французов — и это было доказано неоднократно — чужая кровь что водица (желающие просветиться по данному вопросу могут справиться, сколько самих французов участвовало в высадке на нормандских пляжах в июне 1944-го). Страну на протяжении последнего века в затеянных ею войнах от позора поражения спасали американцы, англичане и, разумеется, мы, русские. Но лавровый венок победителя Франция плела исключительно по размеру собственной головы.Сегодняшний этап эскалации Париж накручивает совершенно сознательно: для высших эшелонов власти должна — и именно сейчас, осенью, — существовать универсальная отмазка, чтобы объяснить, почему бушует инфляция, цены на топливо рвутся аж в стратосферу и даже такая "священная корова" потребления, как одежда, обувь, парфюмерия и косметика высшего ценового сегмента, перестала покупаться теми, кто прежде охотно и много тратил на себя. Что уж говорить о тех, кто балансирует на грани бедности, если вообще не свалился в нищету.Война — мать родна не только, разумеется, для властей. Dassaut Aviation, у которой дела последние недели на торговых площадках шли ни шатко ни валко, если и когда информация о поставках Mirage 2000D Украине официально подтвердится, пусть и косвенно, сумеет выжать из этого столь требуемые бенефиции. Это же бизнес, ничего личного. Освободившиеся в ангарах места, которые занимали Mirage, будут ждать новеньких "Рафалей".Судьба же Mirage 2000D в военном отношении тоже понятна: в тех же глухих сообщениях говорится, что истребители будут нести Scalp — ракеты дальнего радиуса действия (от 250 до 500 километров), сами "Скальпы" прибыли на Украину в конце августа. Так что пазл и тут сложился.О чем это все говорит нам?Ну, во-первых, что все упоминания о каких-то там "переговорах", планах, беседах и разработках "планов" — сказка для идиотов про белого бычка. Тем, кто отправляет "Скальпы" с "Миражами", чтобы убивать русских, нельзя верить никогда.Во-вторых, коллективному Западу, пока его собственные армейцы не начнут погибать за "идеи свободы, прогресса и демократии", на жертвы славян наплевать в принципе.В-третьих, та же Франция использует нынешний геополитический кризис, как она полагает, на пользу тем элитам, что сегодня ею управляют. Но точно так же очевидно, что в накрутке и эскалации Париж практически дошел до предела. Либо резьбу сорвет — и тогда придется отправлять не каких-то там "военных советников" и "армейских инструкторов" в страны-лимитрофы вроде Польши, а уже регулярный контингент. Его блистательные боевые качества мы все имели возможность наблюдать, например, в Сахеле. Это был даже не фарс. Но все равно вызывал смех.Так что поставки (если и когда) Mirage 2000D ни тактически, ни стратегически не изменят ничего. Никакого "перелома" они не принесут, на инициативу в бою не повлияют.Их перещелкают, как уже успели до этого перещелкать и колесные танки, и САУ "Цезарь".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Елена Караева
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Елена Караева
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg
в мире, аналитика, франция, париж, россия, политика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
в мире, аналитика, франция, париж, россия, политика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
Французские "миражи" войны с Россией
Франция, растерявшая за полтора года, что Россия ведет СВО, былой лоск, блеск и апломб, решила забросить чепец за мельницу и повоевать с нашей страной. Правда, действуя чужими руками и жертвуя чужими жизнями
Снимаемые с вооружения истребители должны быть либо модернизированы (что дорого), либо утилизированы. Французское военное и политическое руководство предпочло, если судить по последним сообщениям, второе, и несколько десятков Mirage модификации D, скорее всего, отправятся в зону СВО для поддержки ВСУ. За штурвалы должны сесть украинские пилоты, которые, видимо, уже проходят соответствующую подготовку. Об этом пишет
колумнист РИА Новости.
Впервые о возможности поставлять боевые истребители писала еще полгода назад влиятельная Le Figaro. Корреспонденции издания стоит доверять: это СМИ принадлежит корпорации Dassaut, в которой есть подразделение Dassaut Aviation. Le Figaro выступила как производственная стенгазета, сообщившая о цеховой новости.
Вялые опровержения могли убедить только сверхнаивных: после колесных танков, а потом и самоходных гаубиц "Цезарь" поставка истребителей была лишь вопросом времени. Макрон сказал, что "никаких табу не существует", — и вот это тот самый случай, когда он не соврал.
Для французов — и это было доказано неоднократно — чужая кровь что водица (желающие просветиться по данному вопросу могут справиться, сколько самих французов участвовало в высадке на нормандских пляжах в июне 1944-го). Страну на протяжении последнего века в затеянных ею войнах от позора поражения спасали американцы, англичане и, разумеется, мы, русские. Но лавровый венок победителя Франция плела исключительно по размеру собственной головы.
Сегодняшний этап эскалации Париж накручивает совершенно сознательно: для высших эшелонов власти должна — и именно сейчас, осенью, — существовать универсальная отмазка, чтобы объяснить, почему бушует инфляция, цены на топливо рвутся аж в стратосферу и даже такая "священная корова" потребления, как одежда, обувь, парфюмерия и косметика высшего ценового сегмента, перестала покупаться теми, кто прежде охотно и много тратил на себя. Что уж говорить о тех, кто балансирует на грани бедности, если вообще не свалился в нищету.
Можно брать любую сферу из пресловутой "социалочки", когда-то символу национальной гордости, чтобы безошибочно найти не просто слабое место, а реальный глубокий, никем и ничем неостановимый кризис.
Война — мать родна не только, разумеется, для властей. Dassaut Aviation, у которой дела последние недели на торговых площадках шли ни шатко ни валко, если и когда информация о поставках Mirage 2000D Украине официально подтвердится, пусть и косвенно, сумеет выжать из этого столь требуемые бенефиции. Это же бизнес, ничего личного. Освободившиеся в ангарах места, которые занимали Mirage, будут ждать новеньких "Рафалей".
Судьба же Mirage 2000D в военном отношении тоже понятна: в тех же глухих сообщениях говорится, что истребители будут нести Scalp — ракеты дальнего радиуса действия (от 250 до 500 километров), сами "Скальпы" прибыли на Украину в конце августа. Так что пазл и тут сложился.
О чем это все говорит нам?
Ну, во-первых, что все упоминания о каких-то там "переговорах", планах, беседах и разработках "планов" — сказка для идиотов про белого бычка. Тем, кто отправляет "Скальпы" с "Миражами", чтобы убивать русских, нельзя верить никогда.
Во-вторых, коллективному Западу, пока его собственные армейцы не начнут погибать за "идеи свободы, прогресса и демократии", на жертвы славян наплевать в принципе.
В-третьих, та же Франция использует нынешний геополитический кризис, как она полагает, на пользу тем элитам, что сегодня ею управляют. Но точно так же очевидно, что в накрутке и эскалации Париж практически дошел до предела. Либо резьбу сорвет — и тогда придется отправлять не каких-то там "военных советников" и "армейских инструкторов" в страны-лимитрофы вроде Польши, а уже регулярный контингент. Его блистательные боевые качества мы все имели возможность наблюдать, например, в Сахеле. Это был даже не фарс. Но все равно вызывал смех.
В случае с прокси-войной с Россией закончится все так, как заканчивались русско-французские военные конфликты всегда, — поражением à la Bérézina, с кровью, позором и потерей не только армии, но и чести.
Так что поставки (если и когда) Mirage 2000D ни тактически, ни стратегически не изменят ничего. Никакого "перелома" они не принесут, на инициативу в бою не повлияют.
Их перещелкают, как уже успели до этого перещелкать и колесные танки, и САУ "Цезарь".
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.