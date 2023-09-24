https://sputnik-georgia.ru/20230924/282599350.html

Французские "миражи" войны с Россией

Французские "миражи" войны с Россией

Франция, растерявшая за полтора года, что Россия ведет СВО, былой лоск, блеск и апломб, решила забросить чепец за мельницу и повоевать с нашей страной. Правда... 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T13:18+0400

2023-09-24T13:18+0400

2023-09-24T13:18+0400

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Снимаемые с вооружения истребители должны быть либо модернизированы (что дорого), либо утилизированы. Французское военное и политическое руководство предпочло, если судить по последним сообщениям, второе, и несколько десятков Mirage модификации D, скорее всего, отправятся в зону СВО для поддержки ВСУ. За штурвалы должны сесть украинские пилоты, которые, видимо, уже проходят соответствующую подготовку. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Впервые о возможности поставлять боевые истребители писала еще полгода назад влиятельная Le Figaro. Корреспонденции издания стоит доверять: это СМИ принадлежит корпорации Dassaut, в которой есть подразделение Dassaut Aviation. Le Figaro выступила как производственная стенгазета, сообщившая о цеховой новости.Вялые опровержения могли убедить только сверхнаивных: после колесных танков, а потом и самоходных гаубиц "Цезарь" поставка истребителей была лишь вопросом времени. Макрон сказал, что "никаких табу не существует", — и вот это тот самый случай, когда он не соврал.Для французов — и это было доказано неоднократно — чужая кровь что водица (желающие просветиться по данному вопросу могут справиться, сколько самих французов участвовало в высадке на нормандских пляжах в июне 1944-го). Страну на протяжении последнего века в затеянных ею войнах от позора поражения спасали американцы, англичане и, разумеется, мы, русские. Но лавровый венок победителя Франция плела исключительно по размеру собственной головы.Сегодняшний этап эскалации Париж накручивает совершенно сознательно: для высших эшелонов власти должна — и именно сейчас, осенью, — существовать универсальная отмазка, чтобы объяснить, почему бушует инфляция, цены на топливо рвутся аж в стратосферу и даже такая "священная корова" потребления, как одежда, обувь, парфюмерия и косметика высшего ценового сегмента, перестала покупаться теми, кто прежде охотно и много тратил на себя. Что уж говорить о тех, кто балансирует на грани бедности, если вообще не свалился в нищету.Война — мать родна не только, разумеется, для властей. Dassaut Aviation, у которой дела последние недели на торговых площадках шли ни шатко ни валко, если и когда информация о поставках Mirage 2000D Украине официально подтвердится, пусть и косвенно, сумеет выжать из этого столь требуемые бенефиции. Это же бизнес, ничего личного. Освободившиеся в ангарах места, которые занимали Mirage, будут ждать новеньких "Рафалей".Судьба же Mirage 2000D в военном отношении тоже понятна: в тех же глухих сообщениях говорится, что истребители будут нести Scalp — ракеты дальнего радиуса действия (от 250 до 500 километров), сами "Скальпы" прибыли на Украину в конце августа. Так что пазл и тут сложился.О чем это все говорит нам?Ну, во-первых, что все упоминания о каких-то там "переговорах", планах, беседах и разработках "планов" — сказка для идиотов про белого бычка. Тем, кто отправляет "Скальпы" с "Миражами", чтобы убивать русских, нельзя верить никогда.Во-вторых, коллективному Западу, пока его собственные армейцы не начнут погибать за "идеи свободы, прогресса и демократии", на жертвы славян наплевать в принципе.В-третьих, та же Франция использует нынешний геополитический кризис, как она полагает, на пользу тем элитам, что сегодня ею управляют. Но точно так же очевидно, что в накрутке и эскалации Париж практически дошел до предела. Либо резьбу сорвет — и тогда придется отправлять не каких-то там "военных советников" и "армейских инструкторов" в страны-лимитрофы вроде Польши, а уже регулярный контингент. Его блистательные боевые качества мы все имели возможность наблюдать, например, в Сахеле. Это был даже не фарс. Но все равно вызывал смех.Так что поставки (если и когда) Mirage 2000D ни тактически, ни стратегически не изменят ничего. Никакого "перелома" они не принесут, на инициативу в бою не повлияют.Их перещелкают, как уже успели до этого перещелкать и колесные танки, и САУ "Цезарь".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, аналитика, франция, париж, россия, политика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины