https://sputnik-georgia.ru/20230924/282606816.html

Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты

Алмазный их пакет: G7 намерена запретить русские бриллианты

Якутские алмазы, те, что добывает и поставляет на мировой рынок корпорация "Алроса", с точки зрения всех крупных ювелирных компаний мира, едва ли не лучшие 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T22:58+0400

2023-09-24T22:58+0400

2023-09-24T23:20+0400

в мире

аналитика

g7

политика

россия

антироссийские санкции

обострение ситуации вокруг украины

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Без двенадцатого пакета ограничений в отношении нашей страны санкционная война выглядит бледной немочью, пишет колумнист РИА Новости.Все европейские страны, запретив практически любой российский импорт, утратили здоровый цвет лица и приобрели несварение экономического желудка, шаткость индустрии и прочие недуги, которые вызываются отсутствием нормального обмена веществ. Раньше он обеспечивался бесперебойными поставками сырья и готовой продукции.Нынешние инъекции из Америки способны лишь поддерживать дыхание, но о развитии и росте Евросоюзу пора в подобной ситуации забыть. Однако русофобия, принявшая тяжелую шизофреническую форму, толкает принимающих решения к новой пропасти. В следующем "пакете в пакете" предполагается запретить экспорт русских алмазов. Как ограненных, так и, что называется, сырых. Брюссельские господа подсчитали, что нашей стране этот экспорт приносит чуть больше 4,5 млрд евро в год. И конечно же, эти, как принято выражаться в европейских гостиных, "кровавые алмазы" нужно забанить. Сенсация первой вытекла из бельгийской Le Soir. Потом за горячее схватились остальные медиа.И что прежде чем принять "алмазный их пакет", с антверпенскими огранщиками "были проведены консультации".Антверпенские огранщики клялись только что не родной мамой, что всего лишь "советовали правительству", а вовсе не инициировали запрет. И что их соображения касались исключительно того, как отследить происхождение камней.De Beers, традиционный флагман этого сегмента рынка, немедленно обвинил антверпенских коллег в "недостаточной прозрачности, подотчетности и инклюзивности" - то есть, если по-простому, в двурушничестве и нежелании раскрывать все детали подготовки к запрету. У De Beers есть все причины, чтобы использовать резкую лексику и беспокоиться: в случае введения ограничений, пусть и постепенных, на русскую алмазную отрасль южноафриканцам придется искать новые источники сырья. Заключать новые контракты. По новым ценам. И мы, кстати, огорчение De Beers очень даже готовы понять.Якутские алмазы, те, что добывает и поставляет на мировой рынок корпорация "Алроса", с точки зрения всех крупных ювелирных компаний мира, едва ли не лучшие. По чистоте - это важный фактор ценности камня. Дальше идет то, что называется высверком. У якутских камней, уже прошедших огранку, он неповторимого лазурного оттенка, который невозможно подделать. Ну и здесь будет уместным добавить, что признанная лучшей и по сию пору ею остающаяся обработка алмазов на 57 граней придумана опять-таки русским ювелиром и пользуется самым большим спросом у клиентов с толстыми кошельками.Мы уже успели понять, что для общеевропейских бюрократов, как и для тех, кто заседает в G7, хлеб получается из хлебницы, мясо с маслом появляются в холодильнике, бензин для их машин берется из заправки, а керосин для персональных джетов - из баков автоцистерн в аэропорту. Поэтому тут не приходится сомневаться, что наши алмазы пакетно в пакете запретят.Но не приходится сомневаться и в другом. В том, что те, кто нам мешают, нам, собственно, и помогут. Если высокочтимый и управляемый G7 золотой миллиард лишится русских бриллиантов, то не менее высокочтимые почти три миллиарда, пусть и не золотых, человек получат возможность покупать роскошь якутских недр с правильным высверком и исключительно красивой огранкой в качестве подарков, вкладывать в русские алмазы деньги, рассматривая это как выгодную инвестицию, и вообще перестать считать, как пелось в известной (и русской же) опере, "алмазы в каменных пещерах".Считать убытки будут De Beers и их сотоварищи по несчастью. Несчастью работать в юрисдикции, которой сегодня распоряжаются исключительно глобалисты, не желающие понимать, что не Россия и весь по-настоящему цивилизованный мир идут против них. И что их время истекло, отбросив на обочину Истории. Голыми. Когда даже бриллиантами срам прикрыть не получится.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, аналитика, g7, политика, россия, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины