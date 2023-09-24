https://sputnik-georgia.ru/20230924/kakaya-eda-mozhet-sprovotsirovat-razvitie-raka--otvet-vracha-282591507.html
Какая еда может спровоцировать развитие рака – ответ врача
Какая еда может спровоцировать развитие рака – ответ врача
Жареные блюда нужно есть с овощами красно-фиолетовых оттенков для того, чтобы снизить негативные последствия 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T10:41+0400
2023-09-24T10:41+0400
2023-09-24T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Большое количество жирной, острой и копченой пищи в рационе является одной из причин развития онкологии, заявил врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, сообщает РИА Новости.Подобное питание может вызвать рак почки, а также пагубно влияет на мозг, отметил он.Врач подчеркнул, что, к примеру, жирный картофель фри может спровоцировать закупорку артерий, ослабить функционирование мозга и даже привести к болезни Альцгеймера.Для того, чтобы частично снизить негативные эффекты таких продуктов, специалист советует дополнить жареные блюда овощами красно-фиолетовых оттенков, так как антиоксиданты, содержащиеся в них, нейтрализуют влияние свободных радикалов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, наука
Какая еда может спровоцировать развитие рака – ответ врача
Жареные блюда нужно есть с овощами красно-фиолетовых оттенков для того, чтобы снизить негативные последствия
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Большое количество жирной, острой и копченой пищи в рационе является одной из причин развития онкологии, заявил врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, сообщает РИА Новости
.
Подобное питание может вызвать рак почки, а также пагубно влияет на мозг, отметил он.
Врач подчеркнул, что, к примеру, жирный картофель фри может спровоцировать закупорку артерий, ослабить функционирование мозга и даже привести к болезни Альцгеймера.
Для того, чтобы частично снизить негативные эффекты таких продуктов, специалист советует дополнить жареные блюда овощами красно-фиолетовых оттенков, так как антиоксиданты, содержащиеся в них, нейтрализуют влияние свободных радикалов.