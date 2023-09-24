https://sputnik-georgia.ru/20230924/neschastnyy-sluchay-v-odnom-iz-sel-adzharii---muzhchinu-zatyanulo-v-betonomeshalku-282605432.html

Несчастный случай в одном из сел Аджарии – мужчину затянуло в бетономешалку

Несчастный случай в одном из сел Аджарии – мужчину затянуло в бетономешалку

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T18:46+0400

2023-09-24T18:46+0400

2023-09-24T19:48+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате того, как его затянуло в бетономешалку в селе Вашловани (район Хуло, Аджария), сообщает местный телеканала TV 25. Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Другие детали происшествия не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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