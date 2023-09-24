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Несчастный случай в одном из сел Аджарии – мужчину затянуло в бетономешалку
Несчастный случай в одном из сел Аджарии – мужчину затянуло в бетономешалку
Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T18:46+0400
2023-09-24T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате того, как его затянуло в бетономешалку в селе Вашловани (район Хуло, Аджария), сообщает местный телеканала TV 25. Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Другие детали происшествия не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Несчастный случай в одном из сел Аджарии – мужчину затянуло в бетономешалку
18:46 24.09.2023 (обновлено: 19:48 24.09.2023)
Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ"
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Молодой мужчина скончался в результате того, как его затянуло в бетономешалку в селе Вашловани (район Хуло, Аджария), сообщает местный телеканала TV 25.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Преступление влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Другие детали происшествия не сообщаются.