https://sputnik-georgia.ru/20230924/spiker-parlamenta-gruzii-posetit-rumyniyu-282603226.html

Спикер парламента Грузии посетит Румынию

Спикер парламента Грузии посетит Румынию

Спикер парламента примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивого развития 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 24-27 сентября совершит визит в Румынию, сообщает пресс-служба законодательного органа. В рамках визита состоятся двусторонние встречи спикера парламента Грузии с председателем сената Румынии, исполняющим обязанности председателя палаты депутатов и представителями комитетов обеих палат. Спикер парламента также примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивого развития. В состав парламентской делегации Грузии, наряду с Шалвой Папуашвили, входят депутаты Давид Сонгулашвили, Иско Дасен, Генриетта Цицава и Екатерина Сепашвили. Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах. В 2022 году в Бухаресте была подписана декларация "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, румыния, бухарест, парламент грузии