https://sputnik-georgia.ru/20230924/spiker-parlamenta-gruzii-posetit-rumyniyu-282603226.html
Спикер парламента Грузии посетит Румынию
Спикер парламента Грузии посетит Румынию
Спикер парламента примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивого развития 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T15:25+0400
2023-09-24T15:25+0400
2023-09-24T15:48+0400
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
румыния
бухарест
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603515_131:314:1532:1102_1920x0_80_0_0_7239bb387ef31c48f4da95f06768a94d.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 24-27 сентября совершит визит в Румынию, сообщает пресс-служба законодательного органа. В рамках визита состоятся двусторонние встречи спикера парламента Грузии с председателем сената Румынии, исполняющим обязанности председателя палаты депутатов и представителями комитетов обеих палат. Спикер парламента также примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивого развития. В состав парламентской делегации Грузии, наряду с Шалвой Папуашвили, входят депутаты Давид Сонгулашвили, Иско Дасен, Генриетта Цицава и Екатерина Сепашвили. Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах. В 2022 году в Бухаресте была подписана декларация "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
румыния
бухарест
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603515_307:307:1368:1102_1920x0_80_0_0_3e7427e3b31150be8360e0dc478db1f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, румыния, бухарест, парламент грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, румыния, бухарест, парламент грузии
Спикер парламента Грузии посетит Румынию
15:25 24.09.2023 (обновлено: 15:48 24.09.2023)
Спикер парламента примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивого развития
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией 24-27 сентября совершит визит в Румынию, сообщает пресс-служба законодательного органа.
В рамках визита состоятся двусторонние встречи спикера парламента Грузии с председателем сената Румынии, исполняющим обязанности председателя палаты депутатов и представителями комитетов обеих палат.
"Председатель парламента Грузии обратится к членам Сената на пленарной сессии. В рамках визита Шалва Папуашвили встретится с премьер-министром и министром иностранных дел Румынии", – говорится в сообщении.
Спикер парламента также примет участие в круглом столе, организованном президентом Евроатлантического центра устойчивого развития.
В состав парламентской делегации Грузии, наряду с Шалвой Папуашвили, входят депутаты Давид Сонгулашвили, Иско Дасен, Генриетта Цицава и Екатерина Сепашвили.
Грузия и Румыния установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере экономики, туризма, сельского хозяйства, спорта, науки и других сферах.
В 2022 году в Бухаресте была подписана декларация "О формировании стратегического сотрудничества между Грузией и Румынией".