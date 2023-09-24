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Трагедия в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал с третьего этажа жилого дома
Трагедия в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал с третьего этажа жилого дома
В связи с инцидентом расследование ведется по статье "Убийство по неосторожности" 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T14:31+0400
2023-09-24T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Двухлетний ребенок скончался в результате падения с третьего этажа многоквартирного дома в тбилисском районе Багеби, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, на момент трагедии двухлетний ребенок находился дома с родителями. Он вышел на балкон и протиснулся сквозь решетки ограждения. В связи с инцидентом расследование ведется по статье "Убийство по неосторожности". Об инциденте стало известно в воскресенье утром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Трагедия в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал с третьего этажа жилого дома
14:31 24.09.2023 (обновлено: 15:09 24.09.2023)
В связи с инцидентом расследование ведется по статье "Убийство по неосторожности"
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Двухлетний ребенок скончался в результате падения с третьего этажа многоквартирного дома в тбилисском районе Багеби, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации СМИ, на момент трагедии двухлетний ребенок находился дома с родителями. Он вышел на балкон и протиснулся сквозь решетки ограждения.
В связи с инцидентом расследование ведется по статье "Убийство по неосторожности".
Об инциденте стало известно в воскресенье утром.