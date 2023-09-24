https://sputnik-georgia.ru/20230924/tragediya-v-tbilisi---dvukhletniy-rebenok-vypal-s-tretego-etazha-zhilogo-doma-282602931.html

Трагедия в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал с третьего этажа жилого дома

Трагедия в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал с третьего этажа жилого дома

В связи с инцидентом расследование ведется по статье "Убийство по неосторожности" 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T14:31+0400

2023-09-24T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Двухлетний ребенок скончался в результате падения с третьего этажа многоквартирного дома в тбилисском районе Багеби, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, на момент трагедии двухлетний ребенок находился дома с родителями. Он вышел на балкон и протиснулся сквозь решетки ограждения. В связи с инцидентом расследование ведется по статье "Убийство по неосторожности". Об инциденте стало известно в воскресенье утром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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