В Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
23:29 24.09.2023 (обновлено: 23:37 24.09.2023)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели принял миллионного пассажира в 2023 году – его доставил регулярный рейс авиакомпании WizzAir из немецкого города Франкфурт, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
Миллионного пассажира встретили заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе.
"Мы были очень горды и счастливы, когда миллионный пассажир нашего аэропорта упомянул, что решил поехать в Грузию после прочтения множества статей о нашей стране. Это подчеркивает, что осведомленность Грузии на туристическом рынке Германии растет", – сказала Квривишвили.
По словам заместителя министра, правительство Грузии прилагает большие усилия для дальнейшего развития второго по величине аэропорта Грузии.
Она обратила внимание на планируемый масштабный инфраструктурный проект в аэропорту, согласно которому в Кутаиси будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, что даст кутаисскому аэропорту возможность обслуживать самолеты всех размеров и увеличить пассажировместимость.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
По словам Квривишвили, сейчас ведется работа над обновленным планом развития Кутаисского международного аэропорта.
"Самое главное, мы продолжаем вести переговоры с международными авиакомпаниями о большем количестве прямых рейсов в стратегические целевые страны, особенно в европейские страны. Как вы знаете, Кутаисский международный аэропорт осуществляет наибольшее количество прямых рейсов в Европу", – сказал замминистра.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Проект новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км и аэропортовой инфраструктуры аэропорта Кутаиси должен быть представлен в течение шести месяцев – соответствующее соглашение Объединение аэропортов подписало с компанией "Абсолют Сервис". Инвестиционная стоимость проекта – 3,2 миллиона лари (более 1,2 млн долларов), которую Объединение покроет из собственных доходов.
Новая взлетно-посадочная полоса будет предназначена для самолетов с кодом E. В частности, она должна подходить для самолетов типа Боинг-747. Это даст возможность использовать Кутаисский международный аэропорт для крупногабаритных (так называемых wide body) самолетов, что является одним из факторов, способствующих добавлению новых воздушных маршрутов на большие расстояния.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
На данном этапе международный аэропорт Кутаиси работает под кодом D, а длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 км, что позволяет принимать и отправлять самолеты среднего размера.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.