https://sputnik-georgia.ru/20230924/v-kutaisskom-aeroportu-vstretili-millionnogo-passazhira-282608343.html

В Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира

В Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира

На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T23:29+0400

2023-09-24T23:29+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели принял миллионного пассажира в 2023 году – его доставил регулярный рейс авиакомпании WizzAir из немецкого города Франкфурт, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Миллионного пассажира встретили заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе и глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе. По словам заместителя министра, правительство Грузии прилагает большие усилия для дальнейшего развития второго по величине аэропорта Грузии. Она обратила внимание на планируемый масштабный инфраструктурный проект в аэропорту, согласно которому в Кутаиси будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, что даст кутаисскому аэропорту возможность обслуживать самолеты всех размеров и увеличить пассажировместимость. По словам Квривишвили, сейчас ведется работа над обновленным планом развития Кутаисского международного аэропорта. "Самое главное, мы продолжаем вести переговоры с международными авиакомпаниями о большем количестве прямых рейсов в стратегические целевые страны, особенно в европейские страны. Как вы знаете, Кутаисский международный аэропорт осуществляет наибольшее количество прямых рейсов в Европу", – сказал замминистра. Проект новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км и аэропортовой инфраструктуры аэропорта Кутаиси должен быть представлен в течение шести месяцев – соответствующее соглашение Объединение аэропортов подписало с компанией "Абсолют Сервис". Инвестиционная стоимость проекта – 3,2 миллиона лари (более 1,2 млн долларов), которую Объединение покроет из собственных доходов. Новая взлетно-посадочная полоса будет предназначена для самолетов с кодом E. В частности, она должна подходить для самолетов типа Боинг-747. Это даст возможность использовать Кутаисский международный аэропорт для крупногабаритных (так называемых wide body) самолетов, что является одним из факторов, способствующих добавлению новых воздушных маршрутов на большие расстояния. На данном этапе международный аэропорт Кутаиси работает под кодом D, а длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 км, что позволяет принимать и отправлять самолеты среднего размера. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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