https://sputnik-georgia.ru/20230924/vremya-ch-situatsiya-v-nagornom-karabakhe-novyy-lantset-i-bespoleznyy-amerikanskiy-f-35-282598723.html

Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35

Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35

Новая модель российского дрона "Ланцет" все активнее применяется на поле боя и уже уничтожила несколько вражеских целей 24.09.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Какие еще технологические новинки готовит российская военная промышленность? Почему часть новых американских истребителей F-35 не могут взлететь? Зачем Запад поджигает Южный Кавказ? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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