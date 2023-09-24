https://sputnik-georgia.ru/20230924/vremya-ch-situatsiya-v-nagornom-karabakhe-novyy-lantset-i-bespoleznyy-amerikanskiy-f-35-282598723.html
Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35
Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35
Новая модель российского дрона "Ланцет" все активнее применяется на поле боя и уже уничтожила несколько вражеских целей 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T11:30+0400
2023-09-24T11:30+0400
2023-09-24T11:31+0400
мультимедиа
видео
аналитика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/18/282598547_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_66129422e56792bff2c30a676b316211.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Какие еще технологические новинки готовит российская военная промышленность? Почему часть новых американских истребителей F-35 не могут взлететь? Зачем Запад поджигает Южный Кавказ? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/18/282598547_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_72177eb5fc39c63789a4963183b4d820.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, аналитика, в мире, видео
мультимедиа, видео, аналитика, в мире, видео
Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35
11:30 24.09.2023 (обновлено: 11:31 24.09.2023)
Новая модель российского дрона "Ланцет" все активнее применяется на поле боя и уже уничтожила несколько вражеских целей
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Какие еще технологические новинки готовит российская военная промышленность? Почему часть новых американских истребителей F-35 не могут взлететь? Зачем Запад поджигает Южный Кавказ?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".