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https://sputnik-georgia.ru/20230924/vremya-ch-situatsiya-v-nagornom-karabakhe-novyy-lantset-i-bespoleznyy-amerikanskiy-f-35-282598723.html
Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35
Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35
Новая модель российского дрона "Ланцет" все активнее применяется на поле боя и уже уничтожила несколько вражеских целей 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T11:30+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Какие еще технологические новинки готовит российская военная промышленность? Почему часть новых американских истребителей F-35 не могут взлететь? Зачем Запад поджигает Южный Кавказ? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, аналитика, в мире, видео

Время Ч: Ситуация в Нагорном Карабахе, новый "Ланцет" и бесполезный американский F-35

11:30 24.09.2023 (обновлено: 11:31 24.09.2023)
© video: Sputnik
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Новая модель российского дрона "Ланцет" все активнее применяется на поле боя и уже уничтожила несколько вражеских целей
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Какие еще технологические новинки готовит российская военная промышленность? Почему часть новых американских истребителей F-35 не могут взлететь? Зачем Запад поджигает Южный Кавказ?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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