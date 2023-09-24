https://sputnik-georgia.ru/20230924/zemletryasenie-proizoshlo-vblizi-tbilisi-282592652.html

Землетрясение произошло вблизи Тбилиси

Землетрясение произошло вблизи Тбилиси

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился на глубине 27 километров 24.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-24T09:28+0400

2023-09-24T09:28+0400

2023-09-24T09:28+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

землетрясения в грузии

центр сейсмического мониторинга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250700275_0:283:2816:1867_1920x0_80_0_0_57eb2dc796b9e09818f3e2a64b6c7d03.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четырех километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился в двух километрах от села Лелубани Мцхетского района на глубине 27 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга