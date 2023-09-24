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Землетрясение произошло вблизи Тбилиси
Землетрясение произошло вблизи Тбилиси
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился на глубине 27 километров 24.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-24T09:28+0400
2023-09-24T09:28+0400
2023-09-24T09:28+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четырех километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился в двух километрах от села Лелубани Мцхетского района на глубине 27 километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
грузия, новости, происшествия, тбилиси, землетрясения в грузии, центр сейсмического мониторинга
Землетрясение произошло вблизи Тбилиси
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился на глубине 27 километров
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четырех километрах от Тбилиси, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился в двух километрах от села Лелубани Мцхетского района на глубине 27 километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.