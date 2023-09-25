https://sputnik-georgia.ru/20230925/282609418.html

Полмиллиарда, чтобы расколоть Америку надвое

Полмиллиарда, чтобы расколоть Америку надвое

О "безуглеродной" кампании Майкла Блумберга и ее влиянии на американское общество – в материале РИА Новости 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T09:41+0400

2023-09-25T09:41+0400

2023-09-25T09:41+0400

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Майкл Блумберг в среду заявил, что готов выделить из собственных средств дополнительные полмиллиарда долларов, чтобы окончательно закрыть угольную страницу в истории США.Речь идет о финансировании тщательно пестуемой лично Блумбергом и всей Демократической партией программе Beyond Carbon, что наиболее точно на русский можно перевести как "Без углерода". Инициатива была запущена в середине прошлого десятилетия под привычным ныне соусом отказа от ископаемого топлива и перехода на альтернативные источники энергии. За прошедшие годы вышеупомянутый олигарх уже выделил 500 миллионов долларов на то, чтобы сократить количество угольных электростанций на 30 процентов к 2020-му, что в целом удалось. Под широко рекламируемый в собственных СМИ успех Блумберг заявил, что тряхнет мошной еще на 85 миллионов в рамках начала борьбы с выбросами американских предприятий нефтехимического сектора.Сразу скажем, что речь ниже пойдет об аспектах внутреннего политического поля США, а чтобы острота вопроса была более понятна, обратимся к статистике.В Овальный кабинет демократ Барак Обама въехал довольно легко и тут же, впервые в американской истории, начал реализовывать зеленую повестку, что вылилось в создание широко известной международной программы Green Deal. Под нее первый чернокожий президент выделил умопомрачительные 600 миллиардов долларов, обещая закрыть все грязные производства и замостить поля Америки солнечными панелями и ветряками. Деньги были освоены, но успехи не впечатляли.В период выборов 2016 года, когда за кресло сражались Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, маятник народных симпатий, который является отображением в том числе внутренней экономической ситуации, качнулся ровно в обратную сторону. Клинтон продолжала топить за зеленый переход, а Трамп сделал ставку на промышленников и добывающий сектор. И оглушительно преуспел. Он выиграл праймериз в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Виргинии, Джорджии, Массачусетсе, Теннесси, Кентукки и Луизиане. Если наложить эту карту на географический атлас угледобывающих (на тот момент) штатов, то мы увидим стопроцентное совпадение.Естественно, что не только углекопы на своих мозолистых руках вынесли Трампа на политический олимп. Тогда еще кандидат в президенты пообещал увеличить количество выдаваемых лицензий на разведочное бурение и добычу углеводородов, записав тем самым в ряды своих симпатизантов еще нефтяников и газовиков. Надо сказать, что свое обещание Трамп выполнил, более того, именно в период его каденции США совершили исторический рывок, впервые в своей истории перестав закупать природный газ и все шире выходя на экспортный рынок СПГ.В самой Америке 45-го президента было модно обвинять в тайном попустительстве русским, но это абсолютная ахинея, так как именно производственный задел и резкий рывок в добыче углеводородов методом гидроразрыва пласта помог начать вытеснение России с европейского рынка. Когда Байден сегодня хвастается рекордными поставками сжиженного газа в Европу, он забывает упомянуть, что это дом, который построил Джек. В смысле — Дональд Трамп.Кстати, смешной факт. После своего избрания Байден ввел запрет на выдачу новых лицензий на разведочное бурение, но уже через два года показатели производства углеводородов настолько замедлились, что под вопросом был уже сам статус США как экспортера. И вето тихонько сняли.Мы уделяем столько времени цифрам и деталям, чтобы был понятен основной посыл и грядущий градус противостояния не двух американских партий, а двух мировоззренческих концепций и двух внутренних миров, определяющихся уровнем дохода.Демократы делают ставку на верхний класс и финансовых монстров, делающих деньги из воздуха путем ловкости рук. Фундаментальный электорат республиканцев — это та самая соль земли, всевозможные реднеки и голубые воротнички, то есть люди, добывающие себе пропитание и деньги на ипотеку потом и реальным трудом.А теперь ключевое.Блумберг выделяет полмиллиарда долларов не на новые альтернативные электростанции, а на поддержку судебных разбирательств против коммунальных предприятий и энергетических компаний, пропаганду зеленой политики, а также на финансирование помощи местным сообществам в закрытии угольных электростанций. Проще говоря, за эти деньги избиратели демократов будут легально лишать работы своих сограждан, симпатизирующих республиканцам. С учетом того, что в список приоритетных целей уже записаны и предприятия нефтегазового комплекса, к выборам американское общество подойдет в состоянии предельного эмоционального нагрева.Пожелаем обеим сторонам сил, энергии и не останавливаться на пути к победе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252551655_0:0:201:200_100x100_80_0_0_6e08b8f4488df83992fba4ad5a259a0f.jpg

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в мире, политика, сша, дональд трамп, барак обама, хиллари клинтон, белый дом, колумнисты