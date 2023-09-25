https://sputnik-georgia.ru/20230925/282617044.html

Россия готова расширять сотрудничество со всеми партнерами по ЕАЭС

Россия готова расширять сотрудничество со всеми партнерами по ЕАЭС

Мишустин отметил важность объединения ресурсов на пространстве ЕАЭС 25.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Россия готова расширять взаимодействие со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".По словам Мишустина, сегодня важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам и защитить экономику и граждан в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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