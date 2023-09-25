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Россия готова расширять сотрудничество со всеми партнерами по ЕАЭС
Россия готова расширять сотрудничество со всеми партнерами по ЕАЭС
Мишустин отметил важность объединения ресурсов на пространстве ЕАЭС 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T13:21+0400
2023-09-25T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Россия готова расширять взаимодействие со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".По словам Мишустина, сегодня важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам и защитить экономику и граждан в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, михаил мишустин, еаэс
россия, новости, в мире, михаил мишустин, еаэс
Россия готова расширять сотрудничество со всеми партнерами по ЕАЭС
13:21 25.09.2023 (обновлено: 13:40 25.09.2023)
Мишустин отметил важность объединения ресурсов на пространстве ЕАЭС
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Россия готова расширять взаимодействие со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".
"Россия открыта к расширению взаимодействия со всеми партнерами по Евразийскому экономическому союзу... Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве", – цитирует РИА Новости главу российского правительства.
По словам Мишустина, сегодня важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам и защитить экономику и граждан в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции.