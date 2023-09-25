https://sputnik-georgia.ru/20230925/chto-spaslo-gruziyu-ot-razrushitelnogo-zemletryaseniya-razyasnenie-seysmologa-282615880.html

Что спасло Грузию от разрушительного землетрясения? Разъяснение сейсмолога

Что спасло Грузию от разрушительного землетрясения? Разъяснение сейсмолога

Специалист выразил радость, что такое землетрясение произошло не в сезон дождей 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен— Sputnik. Грузии удалось избежать разрушений во время землетрясения 24 сентября, так как центральная точка очага землетрясения была глубокой – 27 километров и колебание сравнительно стихло до того, как оно добралось до поверхности земли, пояснил сейсмограф Лаша Сухишвили. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в четырех километрах от Тбилиси 24 сентября. Эпицентр землетрясения, которое произошло в 8:00 по тбилисскому времени, находился в двух километрах от села Лелубани Мцхетского района. Многие граждане Грузии в соцсети писали, что сначала слышали сильный звук, а затем почувствовали толчки. Сухишвили разъяснил, почему это произошло. По его словам, землетрясение магнитудой 4,6 считается слабее среднего, но сейсмологов пугают и такие подземные толчки из-за качества зданий в Тбилиси и Грузии в целом. Сухишвили выразил радость, что это землетрясение не произошло в сезон дождей, который уже миновал. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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