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ДТП с гибелью полицейских в Грузии – пьяный водитель получил 11 лет тюрьмы

ДТП с гибелью полицейских в Грузии – пьяный водитель получил 11 лет тюрьмы

Пьяный водитель не смог обеспечить безопасное вождение автомобиля и столкнулся с патрульной машиной, стоящей на обочине 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T20:53+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Районный суд Хашури на основании доказательств, представленных прокуратурой, признал обвиняемого виновными в гибели двух инспекторов патрульной полиции в результате совершенного в состоянии алкогольного опьянения ДТП и приговорил его к 11 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Представленные на суде доказательства подтвердили, что 17 мая на территории, прилегающей к селу Бебниси Карельского района, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила безопасности дорожного движения, не смог обеспечить безопасное вождение автомобиля и столкнулся с патрульной машиной, стоящей на обочине.Правоохранители задержали обвиняемого на месте. Ему было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет. По информации МВД, в результате ДТП погибли двое патрульных, которые на момент столкновения находились в машине: 51-летний майор Омар Карели и 31-летний старший лейтенант Вано Басанидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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