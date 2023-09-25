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Границы Азербайджана будут закрыты до 2 января
Границы Азербайджана будут закрыты до 2 января
В настоящее время разрешен только въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T15:13+0400
2023-09-25T15:13+0400
2023-09-25T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен - Sputnik. Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 2 января 2024 года, передал Sputnik Азербайджан.Соответсnвующее распоряжение подписал премьер-министр республики Али Асадов, сообщили в пресс-службе АР.Напомним, правительство страны в марте отменило некоторые ограничения в связи с особым карантинным режимом.Так, был разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, азербайджан, новости, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
в мире, азербайджан, новости, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19
Границы Азербайджана будут закрыты до 2 января
В настоящее время разрешен только въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств
ТБИЛИСИ, 25 сен - Sputnik.
Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 2 января 2024 года, передал Sputnik Азербайджан
.
Соответсnвующее распоряжение подписал премьер-министр республики Али Асадов, сообщили в пресс-службе АР.
Напомним, правительство страны в марте отменило некоторые ограничения в связи с особым карантинным режимом.
Так, был разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.
При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:
при въезде в Азербайджан граждан иностранных государств и граждан других стран, постоянно проживающих в этих государствах, а также лиц без гражданства;
при посещении ряда мест (места проведения праздничных мероприятий, спортивные и оздоровительные объекты, крупные торговые центры, объекты общественного питания, гостиницы, на маршрутах междугородного (межрайонного) транспортного сообщения и другие места, в отношении которых было установлено такое требование).