https://sputnik-georgia.ru/20230925/granitsy-azerbaydzhana-budut-zakryty-do-2-yanvarya-282620420.html

Границы Азербайджана будут закрыты до 2 января

Границы Азербайджана будут закрыты до 2 января

В настоящее время разрешен только въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T15:13+0400

2023-09-25T15:13+0400

2023-09-25T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен - Sputnik. Особый карантинный режим продлен в Азербайджане до 2 января 2024 года, передал Sputnik Азербайджан.Соответсnвующее распоряжение подписал премьер-министр республики Али Асадов, сообщили в пресс-службе АР.Напомним, правительство страны в марте отменило некоторые ограничения в связи с особым карантинным режимом.Так, был разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.При этом COVID-паспорт (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунного сертификата) не требуется в следующих случаях:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, азербайджан, новости, общество, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19