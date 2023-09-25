https://sputnik-georgia.ru/20230925/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-po-regionam-282635291.html

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз по регионам

Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни? Прогноз по регионам

Гостей и жителей грузинской столицы в ближайшие дни ожидают осадки 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T16:22+0400

2023-09-25T16:22+0400

2023-09-25T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой и в некоторых местах град ждут жителей Грузии до поздней ночи 25 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По информации грузинских синоптиков, после 25 сентября в основном ожидается теплая погода без осадков. В Западной Грузии температура воздуха превысит +30 градусов тепла. На Колхидской низменности и в Земо Имерети ожидается сильный ветер восточного направления. В Тбилиси 25 сентября ожидается кратковременный дождь, а 26-27 сентября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +25...+27 градусов тепла. Что касается прибрежных районов (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти), то в этих местах 25 сентября ожидается кратковременный дождь, а 26-27 сентября – теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +27...+29 градусов тепла. В городах западной Грузии (Кутаиси, Зустапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 25 сентября, возможно, пойдет кратковременный дождь, а 26-27 сентября ожидается теплая погода без осадков. В некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления. Температура воздуха прогреется до +29...+31 градуса тепла. В горных районах западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 25 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, а 26-27 сентября – теплая погода без осадков. В некоторых местах ожидается сильный ветер восточного направления. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 25 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, а 26-27 сентября – теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +23...+25 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 25 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, а 26-27 сентября – теплая погода без осадков. Температура воздуха достигнет +25...+27 градусов тепла. На участке дороги Гори-Сурами ожидается сильный ветер восточного направления. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 25-26 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, в некоторых местах, возможно, пойдет град, а 27 сентября ожидается теплая погода без осадков. Температура воздухе достигнет +24...+26 градусов тепла. В горных районах восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 25-26 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, в некоторых местах может пойти град. 27 сентября в этих местах ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +22...+24 градусов тепла. В высокогорье Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 25-26 сентября ожидается кратковременный дождь с грозой, а 27 сентября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды