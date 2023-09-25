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На пляже в Батуми скончался иностранец
На пляже в Батуми скончался иностранец
Мужчина скончался от сердечного приступа после того, как вышел из воды 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T17:19+0400
2023-09-25T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Иностранный турист скончался в понедельник утром на пляже в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР), сообщает телекомпания "Рустави-2". Мужчина в возрасте около 40 лет скончался после того, как вышел из воды, предположительно, от сердечного приступа.Начато следствие. О других деталях произошедшего не сообщается. Неизвестно и то, из какой страны был турист. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, батуми, аджария
На пляже в Батуми скончался иностранец
17:19 25.09.2023 (обновлено: 17:23 25.09.2023)
Мужчина скончался от сердечного приступа после того, как вышел из воды
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Иностранный турист скончался в понедельник утром на пляже в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР), сообщает телекомпания "Рустави-2
".
Мужчина в возрасте около 40 лет скончался после того, как вышел из воды, предположительно, от сердечного приступа.
Начато следствие. О других деталях произошедшего не сообщается. Неизвестно и то, из какой страны был турист.