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На пляже в Батуми скончался иностранец

На пляже в Батуми скончался иностранец

Мужчина скончался от сердечного приступа после того, как вышел из воды 25.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Иностранный турист скончался в понедельник утром на пляже в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР), сообщает телекомпания "Рустави-2". Мужчина в возрасте около 40 лет скончался после того, как вышел из воды, предположительно, от сердечного приступа.Начато следствие. О других деталях произошедшего не сообщается. Неизвестно и то, из какой страны был турист. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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