https://sputnik-georgia.ru/20230925/natsbank-gruzii-prodolzhaet-interventsii-na-valyutnom-rynke-282648295.html
Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке
Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке
Нацбанк выставил на аукцион 30 миллионов долларов, но купили только 7,6 миллиона долларов 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T20:07+0400
2023-09-25T20:07+0400
2023-09-25T20:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии в понедельник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6682 GEL/$1.Регулятор выставил на аукцион 30 миллионов долларов, но купили только 7,6 миллиона долларов.На прошлой неделе Нацбанк провел да валютных аукциона, на которых выставил 70 миллионов долларов, но реализовано было только 57,15 миллиона долларов.Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон.На прошлой неделе лари обесценился на 1,6%, но затем вновь начал укрепляться. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 26 сентября, составит 2,6681 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, экономика, национальный банк грузии, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
новости, грузия, экономика, национальный банк грузии, лари, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке
20:07 25.09.2023 (обновлено: 20:20 25.09.2023)
Нацбанк выставил на аукцион 30 миллионов долларов, но купили только 7,6 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Национальный банк Грузии в понедельник провел
валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6682 GEL/$1.
Регулятор выставил на аукцион 30 миллионов долларов, но купили только 7,6 миллиона долларов.
На прошлой неделе Нацбанк провел да валютных аукциона, на которых выставил 70 миллионов долларов, но реализовано было только 57,15 миллиона долларов.
Скандал вокруг Нацбанка из-за ухода трех вице-президентов на фоне отмены заморозки счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, вызвал волнения в грузинской общественности – жители страны опасаются обвала лари и в целом банковской системы страны. Часть оппозиции выразила опасения девальвации, как это было в начале 1990-х годов, когда национальной валютой был купон.
На прошлой неделе лари обесценился на 1,6%, но затем вновь начал укрепляться. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 26 сентября, составит 2,6681 GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.