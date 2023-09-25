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Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото

Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото

В Тбилиси во второй раз состоялся Фестиваль кофе. Местом его проведения стал парк Мтацминда, где гостей ждала возможность попробовать новые и необычные вкусы... 25.09.2023, Sputnik Грузия

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Фестиваль кофе длился три дня и собрал тысячи гостей. Сам парк Мтацминда – это популярное место отдыха тбилисцев и гостей города. Фестиваль кофе стал еще одной возможностью развлечься и хорошо провести время.

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