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Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото
Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото
В Тбилиси во второй раз состоялся Фестиваль кофе. Местом его проведения стал парк Мтацминда, где гостей ждала возможность попробовать новые и необычные вкусы... 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T16:33+0400
2023-09-25T16:33+0400
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Фестиваль кофе длился три дня и собрал тысячи гостей. Сам парк Мтацминда – это популярное место отдыха тбилисцев и гостей города. Фестиваль кофе стал еще одной возможностью развлечься и хорошо провести время.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, кофе, мультимедиа, туризм в грузии, тбилиси, общество, фестиваль, фестивали, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, кофе, мультимедиа, туризм в грузии, тбилиси, общество, фестиваль, фестивали, фото
Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото 16:33 25.09.2023 (обновлено: 16:36 25.09.2023)
В Тбилиси во второй раз состоялся Фестиваль кофе. Местом его проведения стал парк Мтацминда, где гостей ждала возможность попробовать новые и необычные вкусы этого напитка и ощутить всю полноту его аромата.
Фестиваль кофе длился три дня и собрал тысячи гостей. Сам парк Мтацминда – это популярное место отдыха тбилисцев и гостей города. Фестиваль кофе стал еще одной возможностью развлечься и хорошо провести время.
© photo: Sputnik / Stringer
Фестиваль кофе состоялся в Тбилиси уже во второй раз.
Фестиваль кофе состоялся в Тбилиси уже во второй раз.
© photo: Sputnik / Stringer
Судя по интересу людей к такому фестивалю, традиция его проведения продолжится.
Судя по интересу людей к такому фестивалю, традиция его проведения продолжится.
© photo: Sputnik / Stringer
Тысячи гостей посетили Фестиваль кофе за три дня его работы.
Тысячи гостей посетили Фестиваль кофе за три дня его работы.
© photo: Sputnik / Stringer
Гостям предлагалось попробовать различные вкусы и варианты этого напитка.
Гостям предлагалось попробовать различные вкусы и варианты этого напитка.
© photo: Sputnik / Stringer
Также прошло соревнование по латте-арту.
Также прошло соревнование по латте-арту.
© photo: Sputnik / Stringer
Словом, на фестивале его гостям некогда было скучать.
Словом, на фестивале его гостям некогда было скучать.
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилисский парк Мтацминда и так является популярным местом отдыха тбилисцев и гостей города.
Тбилисский парк Мтацминда и так является популярным местом отдыха тбилисцев и гостей города.
© photo: Sputnik / Stringer
Фестиваль стал еще одной возможностью интересно провести время и с пользой для себя.
Фестиваль стал еще одной возможностью интересно провести время и с пользой для себя.
© photo: Sputnik / Stringer
Также выставку посетили те, кто занят в этом бизнесе. В Тбилиси в последнее время резко возросло количество кофеен.
Также выставку посетили те, кто занят в этом бизнесе. В Тбилиси в последнее время резко возросло количество кофеен.
© photo: Sputnik / Stringer
Все гости фестиваля и его участники остались довольны.
Все гости фестиваля и его участники остались довольны.
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе мероприятия проходили конкурсы, участников оценивало специальное жюри.
В ходе мероприятия проходили конкурсы, участников оценивало специальное жюри.
© photo: Sputnik / Stringer
Словом, фестиваль удался, и в будущем году он снова будет ждать гостей.
Словом, фестиваль удался, и в будущем году он снова будет ждать гостей.