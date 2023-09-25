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https://sputnik-georgia.ru/20230925/prazdnik-kofe-v-stolitse-gruzii-kak-proshel-aromatnyy-festival---foto-282638405.html
Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото
Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото
В Тбилиси во второй раз состоялся Фестиваль кофе. Местом его проведения стал парк Мтацминда, где гостей ждала возможность попробовать новые и необычные вкусы... 25.09.2023, Sputnik Грузия
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Фестиваль кофе длился три дня и собрал тысячи гостей. Сам парк Мтацминда – это популярное место отдыха тбилисцев и гостей города. Фестиваль кофе стал еще одной возможностью развлечься и хорошо провести время.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, кофе, мультимедиа, туризм в грузии, тбилиси, общество, фестиваль, фестивали, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, кофе, мультимедиа, туризм в грузии, тбилиси, общество, фестиваль, фестивали, фото

Праздник кофе в столице Грузии: как прошел ароматный фестиваль – фото

16:33 25.09.2023 (обновлено: 16:36 25.09.2023)
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В Тбилиси во второй раз состоялся Фестиваль кофе. Местом его проведения стал парк Мтацминда, где гостей ждала возможность попробовать новые и необычные вкусы этого напитка и ощутить всю полноту его аромата.
Фестиваль кофе длился три дня и собрал тысячи гостей. Сам парк Мтацминда – это популярное место отдыха тбилисцев и гостей города. Фестиваль кофе стал еще одной возможностью развлечься и хорошо провести время.
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль кофе состоялся в Тбилиси уже во второй раз.

Фестиваль кофе состоялся в Тбилиси уже во второй раз. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль кофе состоялся в Тбилиси уже во второй раз.

© photo: Sputnik / Stringer

Судя по интересу людей к такому фестивалю, традиция его проведения продолжится.

Судя по интересу людей к такому фестивалю, традиция его проведения продолжится. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Судя по интересу людей к такому фестивалю, традиция его проведения продолжится.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи гостей посетили Фестиваль кофе за три дня его работы.

Тысячи гостей посетили Фестиваль кофе за три дня его работы. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи гостей посетили Фестиваль кофе за три дня его работы.

© photo: Sputnik / Stringer

Гостям предлагалось попробовать различные вкусы и варианты этого напитка.

Гостям предлагалось попробовать различные вкусы и варианты этого напитка. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гостям предлагалось попробовать различные вкусы и варианты этого напитка.

© photo: Sputnik / Stringer

Также прошло соревнование по латте-арту.

Также прошло соревнование по латте-арту. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также прошло соревнование по латте-арту.

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, на фестивале его гостям некогда было скучать.

Словом, на фестивале его гостям некогда было скучать. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Словом, на фестивале его гостям некогда было скучать.

© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисский парк Мтацминда и так является популярным местом отдыха тбилисцев и гостей города.

Тбилисский парк Мтацминда и так является популярным местом отдыха тбилисцев и гостей города. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тбилисский парк Мтацминда и так является популярным местом отдыха тбилисцев и гостей города.

© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль стал еще одной возможностью интересно провести время и с пользой для себя.

Фестиваль стал еще одной возможностью интересно провести время и с пользой для себя. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Фестиваль стал еще одной возможностью интересно провести время и с пользой для себя.

© photo: Sputnik / Stringer

Также выставку посетили те, кто занят в этом бизнесе. В Тбилиси в последнее время резко возросло количество кофеен.

Также выставку посетили те, кто занят в этом бизнесе. В Тбилиси в последнее время резко возросло количество кофеен. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также выставку посетили те, кто занят в этом бизнесе. В Тбилиси в последнее время резко возросло количество кофеен.

© photo: Sputnik / Stringer

Все гости фестиваля и его участники остались довольны.

Все гости фестиваля и его участники остались довольны. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все гости фестиваля и его участники остались довольны.

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе мероприятия проходили конкурсы, участников оценивало специальное жюри.

В ходе мероприятия проходили конкурсы, участников оценивало специальное жюри. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе мероприятия проходили конкурсы, участников оценивало специальное жюри.

© photo: Sputnik / Stringer

Словом, фестиваль удался, и в будущем году он снова будет ждать гостей.

Словом, фестиваль удался, и в будущем году он снова будет ждать гостей. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Словом, фестиваль удался, и в будущем году он снова будет ждать гостей.

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