https://sputnik-georgia.ru/20230925/rabota-doma-yustitsii-v-gruzii-vosstanovlena-282644620.html

Работа Дома юстиции в Грузии восстановлена

Работа Дома юстиции в Грузии восстановлена

Днем 25 сентября проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T19:19+0400

2023-09-25T19:19+0400

2023-09-25T19:19+0400

новости

общество

дом юстиции

происшествия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23656/22/236562252_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_77005ac4b45b2be336e356deeed25329.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Филиалы Дома юстиции Единого центра предоставления государственных услуг восстановили оказание услуг потребителям, которое было прервано в связи с техническими неполадками, говорится в сообщении ведомства. Днем 25 сентября проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера независимо от системы министерства юстиции. Ведомство провело интенсивную работу для устранения проблемы. Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д. С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, дом юстиции, происшествия, грузия