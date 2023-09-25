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Работа Дома юстиции в Грузии восстановлена
Работа Дома юстиции в Грузии восстановлена
Днем 25 сентября проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T19:19+0400
2023-09-25T19:19+0400
2023-09-25T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Филиалы Дома юстиции Единого центра предоставления государственных услуг восстановили оказание услуг потребителям, которое было прервано в связи с техническими неполадками, говорится в сообщении ведомства. Днем 25 сентября проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера независимо от системы министерства юстиции. Ведомство провело интенсивную работу для устранения проблемы. Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д. С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, дом юстиции, происшествия, грузия
новости, общество, дом юстиции, происшествия, грузия
Работа Дома юстиции в Грузии восстановлена
Днем 25 сентября проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Филиалы Дома юстиции Единого центра предоставления государственных услуг восстановили оказание услуг потребителям, которое было прервано в связи с техническими неполадками, говорится в сообщении ведомства.
Днем 25 сентября проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками в сети провайдера независимо от системы министерства юстиции. Ведомство провело интенсивную работу для устранения проблемы.
"Процесс оказания услуг в Доме Юстиции полностью восстановлен", – говорится в сообщении.
Дома юстиции в Тбилиси и регионах предлагают гражданам более 470 услуг: получение гражданства, вида на жительство, оформление недвижимости, открытие бизнеса. Здесь же можно получить удостоверение личности и общегражданский паспорт, свидетельство о рождении и смерти и т. д.
С 2023 года число филиалов Дома юстиции по всей Грузии составляет 117, количество услуг – более 470.