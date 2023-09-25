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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 сентября до 1 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 сентября до 1 октября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 25.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют временами пасмурную и дождливую погоду, а временами – ясную и солнечную. В понедельник, 25 сентября, в столице частичная облачность и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 23 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:53. Во вторник, 26 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 06:51. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:51. В среду, 27 сентября, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:52. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 24 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:50. В четверг, 28 сентября, в Тбилиси сохранится теплая и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:53. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 14 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 25 градусов. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:48. В пятницу, 29 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:54. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 14 градусов, а днем прогреется до 25 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:46. В субботу, 30 сентября, синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Восход солнца будет в 06:55. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:45. В воскресенье, 1 октября, в столице Грузии ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:56. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:43.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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