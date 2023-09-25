https://sputnik-georgia.ru/20230925/tornike-shengeliya-pomog-svoemu-klubu-vyigrat-superkubok-italii-282613765.html

Торнике Шенгелия помог своему клубу выиграть Суперкубок Италии

Торнике Шенгелия помог своему клубу выиграть Суперкубок Италии

Торнике Шенгелия был одним из лучших на паркете 25.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Команда капитана баскетбольной сборной Грузии Торнике Шенгелия "Виртус Болонья" начала сезон победой в финале Суперкубка Италии, где обыграла "Брешию" (97:60). В розыгрыше Суперкубка Италии 2023 года приняли участие четыре команды. В полуфинале "Виртус Болонья" обыграла "Олимпию", а "Брешия" одолела "Тортону". Финал прошел под преимуществом команды Шенгелия. "Болонья" выиграла первую четверть с разницей в 17 очков и сохраняла лидерство до конца матча. Торнике Шенгелия был одним из лучших на паркете. Он набрал 15 очков, 12 подборов и четыре передачи за 22 минуты. Грузинский баскетболист стал самым ценным игроком Суперфинала MVP и лучшим ассистентом этого турнира. "Виртус Болонья", который несколько дней назад возглавил новый тренер Лука Банки, 1 октября сыграет матч первого тура чемпионата Италии против "Скафати".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, торнике шенгелия