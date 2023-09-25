https://sputnik-georgia.ru/20230925/vozdvizhenie-kresta-gospodnya-2023-tserkovnye-traditsii-molitvy-282619405.html

Воздвижение Креста Господня 2023: церковные традиции, молитвы

Воздвижение Креста Господня 2023: церковные традиции, молитвы

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, символизирующее поднятие из земли Креста, на котором страдал и умер Спаситель, после его обнаружения... 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T13:52+0400

2023-09-25T13:52+0400

2023-09-25T14:25+0400

справки

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Как отмечают Воздвижение Креста Господня, о церковных и народных традициях праздника и какие молитвы возносят 27 сентября, читайте Sputnik Грузия Церковные и народные традиции Воздвижение Креста Господня – единственный церковный праздник, который начали отмечать одновременно с самим событием, ему посвященным. Праздничные службы 27 сентября проходят во всех православных церквях. Во время богослужения Крест торжественно выносят на середину храма из алтаря для поклонения. На Воздвижение Креста Господня по церковной традиции установлен строгий пост – верующим в праздник можно есть только растительную пищу с постным маслом. Следовательно, на стол 27 сентября подавали исключительно постные блюда. По традиции хозяйки готовили блюда из капусты нового урожая – тушили, жарили и пекли пироги. Отсюда и народное название праздника – "Капустница". Дом по традиции кропили на Воздвижение Креста Господня освященной церковной водой, чтобы защитить от людей с дурными помыслами и нечистой силы. Икона Воздвижения Креста Празднику Воздвижение Креста Господня посвящена икона. Искрение молитвы перед образом помогают многим исцелиться. Святой образ, посвященный Воздвижению Креста Господня, известен своими чудотворными возможностями – молитва перед иконой помогает вылечиться даже от неизлечимых болезней. Искренние молитвы перед образом Воздвижения Креста Господня в том числе лечат зубную боль, хронические мигрени, больные кости и суставы и даже бесплодие. Молитвы Кресту Господню Молитва первая Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь. Молитва вторая О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки