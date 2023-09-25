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Впервые в Грузии: как прошла выставка китайской продукции в Тбилиси – видео
Впервые в Грузии: как прошла выставка китайской продукции в Тбилиси – видео
Большая выставка-продажа китайской продукции World Trade Expo Georgia 2023 впервые состоялась в Тбилиси. Она прошла в выставочном центре EXPO GEORGIA, в одном... 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T16:24+0400
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На мероприятии были представлены около 100 компаний, предлагающих новые возможности для бизнеса и качественные товары из Китая. Продукция была представлена самая разная: cтройматериалы и различное оборудование, текстиль, потребительские товары, сельскохозяйственная техника, автомобили.
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грузия, китай, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, expo georgia, экономика, новости, видео
грузия, китай, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, expo georgia, экономика, новости, видео
Впервые в Грузии: как прошла выставка китайской продукции в Тбилиси – видео
16:24 25.09.2023 (обновлено: 16:28 25.09.2023)
Большая выставка-продажа китайской продукции World Trade Expo Georgia 2023 впервые состоялась в Тбилиси. Она прошла в выставочном центре EXPO GEORGIA, в одном из самых больших выставочных крытых павильонов.
На мероприятии были представлены около 100 компаний, предлагающих новые возможности для бизнеса и качественные товары из Китая. Продукция была представлена самая разная: cтройматериалы и различное оборудование, текстиль, потребительские товары, сельскохозяйственная техника, автомобили.