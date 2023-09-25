https://sputnik-georgia.ru/20230925/vpervye-v-gruzii-kak-proshla-vystavka-kitayskoy-produktsii-v-tbilisi---video-282638958.html

Впервые в Грузии: как прошла выставка китайской продукции в Тбилиси – видео

Впервые в Грузии: как прошла выставка китайской продукции в Тбилиси – видео

Большая выставка-продажа китайской продукции World Trade Expo Georgia 2023 впервые состоялась в Тбилиси. Она прошла в выставочном центре EXPO GEORGIA, в одном... 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T16:24+0400

2023-09-25T16:24+0400

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На мероприятии были представлены около 100 компаний, предлагающих новые возможности для бизнеса и качественные товары из Китая. Продукция была представлена самая разная: cтройматериалы и различное оборудование, текстиль, потребительские товары, сельскохозяйственная техника, автомобили.

китай

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