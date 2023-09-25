https://sputnik-georgia.ru/20230925/vzryv-na-azs-v-stepanakerte--smi-soobschayut-o-bolshom-chisle-postradavshikh-282648755.html

Взрыв на АЗС в Степанакерте – СМИ сообщают о большом числе пострадавших

Взрыв на АЗС в Степанакерте – СМИ сообщают о большом числе пострадавших

Есть множество пострадавших с ожогами, не хватает медикаментов для оказания помощи 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T20:29+0400

2023-09-25T20:29+0400

2023-09-25T20:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Возле Степанакерта в резервуаре с топливом прогремел взрыв, сообщил Sputnik Армения.По поступившим из больницы данным, в результате инцидента есть множество пострадавших с ожогами, не хватает медикаментов для оказания помощи.Официальной информации о происшествии пока нет.Отметим, что продолжается процесс выезда жителей из Нагорного Карабаха в Республику Армения. Ранее сообщалось, что гражданам, желающим переехать в Армению, в понедельник на 5 бензозаправочных станциях Степанакерта будет предоставлено бесплатное топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, происшествия, нагорно-карабахский конфликт