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Взрыв на АЗС в Степанакерте – СМИ сообщают о большом числе пострадавших
Взрыв на АЗС в Степанакерте – СМИ сообщают о большом числе пострадавших
Есть множество пострадавших с ожогами, не хватает медикаментов для оказания помощи 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T20:29+0400
2023-09-25T20:29+0400
2023-09-25T20:29+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Возле Степанакерта в резервуаре с топливом прогремел взрыв, сообщил Sputnik Армения.По поступившим из больницы данным, в результате инцидента есть множество пострадавших с ожогами, не хватает медикаментов для оказания помощи.Официальной информации о происшествии пока нет.Отметим, что продолжается процесс выезда жителей из Нагорного Карабаха в Республику Армения. Ранее сообщалось, что гражданам, желающим переехать в Армению, в понедельник на 5 бензозаправочных станциях Степанакерта будет предоставлено бесплатное топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, нагорно-карабахский конфликт
в мире, новости, происшествия, нагорно-карабахский конфликт
Взрыв на АЗС в Степанакерте – СМИ сообщают о большом числе пострадавших
Есть множество пострадавших с ожогами, не хватает медикаментов для оказания помощи
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik.
Возле Степанакерта в резервуаре с топливом прогремел взрыв, сообщил Sputnik Армения
.
По поступившим из больницы данным, в результате инцидента есть множество пострадавших с ожогами, не хватает медикаментов для оказания помощи.
Официальной информации о происшествии пока нет.
Отметим, что продолжается процесс выезда жителей из Нагорного Карабаха в Республику Армения. Ранее сообщалось, что гражданам, желающим переехать в Армению, в понедельник на 5 бензозаправочных станциях Степанакерта будет предоставлено бесплатное топливо.