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Взрыв на НПЗ в Иране – есть погибшие и раненые
Взрыв на НПЗ в Иране – есть погибшие и раненые
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе стал следствием утечки газа 25.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-25T18:55+0400
2023-09-25T18:55+0400
2023-09-25T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.По словам иранского чиновника, само ЧП произошло 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, при этом не повлияв на производственный процесс. Однако информация об этом в СМИ появилась только в понедельник.СМИ сообщали, что взрыв произошел в результате утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. Утечка привела к взрыву газового конденсата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, иран
в мире, новости, происшествия, иран
Взрыв на НПЗ в Иране – есть погибшие и раненые
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе стал следствием утечки газа
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.
По словам иранского чиновника, само ЧП произошло 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, при этом не повлияв на производственный процесс. Однако информация об этом в СМИ появилась только в понедельник.
СМИ сообщали, что взрыв произошел в результате утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. Утечка привела к взрыву газового конденсата.