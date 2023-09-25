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Взрыв на НПЗ в Иране – есть погибшие и раненые

Взрыв на НПЗ в Иране – есть погибшие и раненые

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе стал следствием утечки газа 25.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-25T18:55+0400

2023-09-25T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган. Об этом сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.По словам иранского чиновника, само ЧП произошло 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, при этом не повлияв на производственный процесс. Однако информация об этом в СМИ появилась только в понедельник.СМИ сообщали, что взрыв произошел в результате утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. Утечка привела к взрыву газового конденсата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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