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Для чего США дают Украине "небольшое количество" ATACMS

Для чего США дают Украине "небольшое количество" ATACMS

Зачем Вашингтон решил передать Киеву ограниченную партию оперативно-тактических ракет ATACMS, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T09:41+0400

2023-09-26T09:41+0400

2023-09-26T09:41+0400

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Поставка ВСУ ограниченной партии оперативно-тактических ракет ATACMS – еще одна проверка боевой эффективности американского "чудо-оружия", и новая попытка методом эскалации компенсировать дефицит ресурсов НАТО для длительной прокси-войны с РФ, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Президент США Джозеф Байден 22 сентября сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о предоставлении ВСУ ограниченной партии ракет ATACMS дальностью до 300 километров.Параллельно в Пентагоне отметили, что у США нет больших запасов ракет ОТРК. Медийный смысл передачи Киеву давно ожидаемого "чудо-оружия" прозрачен: Вашингтон отчаянно стремится поддержать конфликт тем, что еще осталось в арсеналах Пентагона, невзирая на риск эскалации.Агентство Bloomberg прогнозирует вероятный рост объема поставок, если боевое применение ATACMS окажется эффективным, а Россия не отреагирует "болезненным для США способом".Таков "безопасный" алгоритм прокси-войны Запада с Россией.В Соединенных Штатах произведено около 4 000 тактических ракет ATACMS всех модификаций. Не менее 1 500 единиц проданы союзникам или израсходованы, остаток – около 2 500 ракет, которые необходимо утилизировать, ведь Пентагон вскоре получит новые ОТРК с ракетами PrSM Increments дальностью до 500 километров.Для США и НАТО Украина превратилась в испытательный и утилизационный полигон, на котором с разной степенью успешности второй год проверяются или уничтожаются различные изделия западного военно-промышленного комплекса: ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, натовские танки, БПЛА и морские дроны-камикадзе, крылатые ракеты Storm Shadow, в перспективе – истребитель F-16.Американцы с интересом ожидают результатов противостояния баллистических ракет ATACMS и российских средств ПВО – "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и С-300В4.Разумеется, по боевой эффективности ракеты ATACMS с российскими аналогами ОТРК "Исканедр-М" дальностью до 500 километров соревноваться не способны.Тридцать лет без победСистема Army Tactical Missile System принята на вооружение армии США в 1990 году. Линейка ракет ОТРК предназначена для поражения командных пунктов и узлов связи, ракетных комплексов и объектов ПВО, арсеналов и складов ГСМ в глубине обороны противника.Боевое применение ракет ATACMS в Ираке ("Буря в пустыне" 1991 года) яркими страницами не отмечено, как и последующие 30 лет.Оперативно-тактическая ракета производства Lockheed Martin стартует из пусковых установок M142 HIMARS (по одной) или M270 MLRS (по две).Аналогичная по предназначению ракета MGM-140B дальностью до 300 километров содержит до 300 суббоеприпасов (160 килограммов).Ракета MGM 164A дальностью до 140 километров снабжена 13 самонаводящимися боевыми элементами (450 килограммов) для поражения бронированных целей и хорошо защищенных огневых позиций (тандемной кумулятивной боевой частью).Модификация MGM 164B легче (268 килограммов) за счет уменьшения боевых элементов до шести.Моноблочную осколочно-фугасную боевую часть (227 килограммов) несет только MGM-168A.Все ракеты твердотопливные, имеют инерциальную систему наведения, однако старые модификации (кассетные MGM-140) не отличаются точностью.Какого типа ракеты получат ВСУ пока неизвестно.Пентагон имеет более 600 "носителей" – 225 боевых машин M270 и около 400 более новых M142.Комплексы ATACMS состоят на вооружении армий Греции, ОАЭ, Турции, Бахрейна, Южной Кореи. Южнокорейская армия располагает самым большим парком ОТРК – 58 боевых машин M270 (M270A1) и значительным запасом ракет типа MGM-140A.В число лидеров стремится войти Румыния, которая планирует получить 54 машины M142 HIMARS и большое количество ракет, включая 54 новейшие MGM-168. Польша рассчитывает на приобретение нескольких десятков пусковых установок M142.Поставками ракет ATACMS и самолетов F-16 на украинский ТВД Вашингтон пытается компенсировать жесткий дефицит ресурсов НАТО для длительной вооруженной борьбы с Россией. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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