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Турецкая лира обновила исторический минимум

Турецкая лира обновила исторический минимум

Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T12:08+0400

2023-09-26T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум, достигнув уровня в 27,5 лиры за доллар. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 09:06 мск (10:06 по тбилисскому времени), курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.В июне Центробанк Турции заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. 24 августа регулятор повысил учетную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%. Тогда на фоне решения регулятора национальная валюта Турции немного укрепилась – 26,6 лиры за доллар.В сентябре вице-президент страны Джевдет Йылмаз отметил, что инфляция в Турции по итогам текущего года может достичь 65%․Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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