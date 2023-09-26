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Турецкая лира обновила исторический минимум
Турецкая лира обновила исторический минимум
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T12:08+0400
2023-09-26T12:08+0400
2023-09-26T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум, достигнув уровня в 27,5 лиры за доллар. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 09:06 мск (10:06 по тбилисскому времени), курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.В июне Центробанк Турции заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. 24 августа регулятор повысил учетную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%. Тогда на фоне решения регулятора национальная валюта Турции немного укрепилась – 26,6 лиры за доллар.В сентябре вице-президент страны Джевдет Йылмаз отметил, что инфляция в Турции по итогам текущего года может достичь 65%․Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, экономика, в мире, турция
новости, экономика, в мире, турция
Турецкая лира обновила исторический минимум
Центробанк Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Стоимость турецкой лиры к доллару во вторник обновила исторический минимум, достигнув уровня в 27,5 лиры за доллар. Об этом, как передает РИА Новости
, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09:06 мск (10:06 по тбилисскому времени), курс доллара к турецкой лире растет на 0,14%, до 27,2176 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 27,1807 лиры. Минутами ранее показатель ненадолго достиг максимального уровня в 27,5155 лиры.
В июне Центробанк Турции заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. 24 августа регулятор повысил учетную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%. Тогда на фоне решения регулятора национальная валюта Турции немного укрепилась – 26,6 лиры за доллар.
В сентябре вице-президент страны Джевдет Йылмаз отметил, что инфляция в Турции по итогам текущего года может достичь 65%․