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Забег пингвина и радуга на гребне волны: победители Ocean Photographer of the Year
Забег пингвина и радуга на гребне волны: победители Ocean Photographer of the Year
Ежегодный конкурс морской фотографии призван показать красоту водной стихии и ее обитателей и хрупкость экосистемы Земли. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 26.09.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, конкурс
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, конкурс

Забег пингвина и радуга на гребне волны: победители Ocean Photographer of the Year

11:48 26.09.2023
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НовостиTelegram
Ежегодный конкурс морской фотографии призван показать красоту водной стихии и ее обитателей и хрупкость экосистемы Земли. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки удивительных работ
© photo : Jialing Cai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Цзялин Цай, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.

Снимок фотографа Цзялин Цай, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса &quot;катается&quot; на палочке в мутной воде на Филиппинах. - Sputnik Грузия
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© photo : Jialing Cai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Цзялин Цай, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.

© photo : Andrei Savin/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2 место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.

Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2 место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей. - Sputnik Грузия
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© photo : Andrei Savin/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2 место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.

© photo : Alvaro Herrero López-Beltrán/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Альваро Эрреро Лопес-Бельтрани, занявший 3 место в конкурсе. На фото горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.

Снимок фотографа Альваро Эрреро Лопес-Бельтрани, занявший 3 место в конкурсе. На фото горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть. - Sputnik Грузия
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© photo : Alvaro Herrero López-Beltrán/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Альваро Эрреро Лопес-Бельтрани, занявший 3 место в конкурсе. На фото горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.

© photo : Jack Pokoj/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Джека Покоя, победивший в категории "Фотограф дикой природы". "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник пытался проглотить рыбку целиком, но не смог.

Снимок фотографа Джека Покоя, победивший в категории &quot;Фотограф дикой природы&quot;. &quot;Сюрприз&quot; во рту у ящероголова. Похоже, хищник пытался проглотить рыбку целиком, но не смог. - Sputnik Грузия
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© photo : Jack Pokoj/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Джека Покоя, победивший в категории "Фотограф дикой природы". "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник пытался проглотить рыбку целиком, но не смог.

© photo : Jingyi Wang/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Цзинъ и Ван, победивший в категории "Человеческая связь".

Снимок фотографа Цзинъ и Ван, победивший в категории &quot;Человеческая связь&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Jingyi Wang/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Цзинъ и Ван, победивший в категории "Человеческая связь".

© photo : Jarvis Smallman/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Джарвиса Смоллмана. Серфер поджидает волну.

Снимок фотографа Джарвиса Смоллмана. Серфер поджидает волну. - Sputnik Грузия
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© photo : Jarvis Smallman/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Джарвиса Смоллмана. Серфер поджидает волну.

© photo : Merche Llobera/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Мерче Льобера "Охота на косяк", победивший в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2023.

Снимок фотографа Мерче Льобера &quot;Охота на косяк&quot;, победивший в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2023. - Sputnik Грузия
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© photo : Merche Llobera/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Мерче Льобера "Охота на косяк", победивший в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2023.

© photo : Craig Parry/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Крейга Пэрри. Пингвины генту – самые быстрые пингвины в мире.

Снимок фотографа Крейга Пэрри. Пингвины генту – самые быстрые пингвины в мире. - Sputnik Грузия
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© photo : Craig Parry/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Крейга Пэрри. Пингвины генту – самые быстрые пингвины в мире.

© photo : Jade Hoksbergen/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Джейда Хоксбергена. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.

Снимок фотографа Джейда Хоксбергена. Акула со своей &quot;свитой&quot; плывет на свет фонаря. - Sputnik Грузия
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© photo : Jade Hoksbergen/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Джейда Хоксбергена. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.

© photo : Florian Ledoux

Снимок фотографа Флориана Леду, победивший в категории "Охрана природы". На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнений.

Снимок фотографа Флориана Леду, победивший в категории &quot;Охрана природы&quot;. На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнений. - Sputnik Грузия
10/14
© photo : Florian Ledoux

Снимок фотографа Флориана Леду, победивший в категории "Охрана природы". На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнений.

© photo : Peter Marshall/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Питера Маршалла в категории "Человеческая связь". Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.

Снимок фотографа Питера Маршалла в категории &quot;Человеческая связь&quot;. Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину. - Sputnik Грузия
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© photo : Peter Marshall/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Питера Маршалла в категории "Человеческая связь". Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.

© photo : Todd Glaser/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Тодда Глейзера, победивший в категории "Приключения" На фото показана радуга на гребне волны.

Снимок фотографа Тодда Глейзера, победивший в категории &quot;Приключения&quot; На фото показана радуга на гребне волны. - Sputnik Грузия
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© photo : Todd Glaser/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Тодда Глейзера, победивший в категории "Приключения" На фото показана радуга на гребне волны.

© photo : Sylvie Ayer/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Сильви Айер, победивший в категории "Охрана океана". Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.

Снимок фотографа Сильви Айер, победивший в категории &quot;Охрана океана&quot;. Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде. - Sputnik Грузия
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© photo : Sylvie Ayer/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Сильви Айер, победивший в категории "Охрана океана". Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.

© photo : Sirachai Arunrugstichai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Сирачай Арунругстичай, победивший в категории "Океанское портфолио". Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.

Снимок фотографа Сирачай Арунругстичай, победивший в категории &quot;Океанское портфолио&quot;. Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака. - Sputnik Грузия
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© photo : Sirachai Arunrugstichai/2023 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Сирачай Арунругстичай, победивший в категории "Океанское портфолио". Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.

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