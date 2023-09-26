Забег пингвина и радуга на гребне волны: победители Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Цзялин Цай, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.
Снимок фотографа Цзялин Цай, получивший главный приз конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Самка наутилуса "катается" на палочке в мутной воде на Филиппинах.
Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2 место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.
Снимок фотографа Андрея Савина, занявший 2 место конкурса Ocean Photographer of the Year 2023. Морская анемона стала домом для нескольких морских обитателей.
Снимок фотографа Альваро Эрреро Лопес-Бельтрани, занявший 3 место в конкурсе. На фото горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.
Снимок фотографа Альваро Эрреро Лопес-Бельтрани, занявший 3 место в конкурсе. На фото горбатый кит, повредивший хвост, запутавшись в веревках, обречен на медленную и мучительную смерть.
Снимок фотографа Джека Покоя, победивший в категории "Фотограф дикой природы". "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник пытался проглотить рыбку целиком, но не смог.
Снимок фотографа Джека Покоя, победивший в категории "Фотограф дикой природы". "Сюрприз" во рту у ящероголова. Похоже, хищник пытался проглотить рыбку целиком, но не смог.
Снимок фотографа Цзинъ и Ван, победивший в категории "Человеческая связь".
Снимок фотографа Цзинъ и Ван, победивший в категории "Человеческая связь".
Снимок фотографа Джарвиса Смоллмана. Серфер поджидает волну.
Снимок фотографа Джарвиса Смоллмана. Серфер поджидает волну.
Снимок фотографа Мерче Льобера "Охота на косяк", победивший в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2023.
Снимок фотографа Мерче Льобера "Охота на косяк", победивший в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2023.
Снимок фотографа Крейга Пэрри. Пингвины генту – самые быстрые пингвины в мире.
Снимок фотографа Крейга Пэрри. Пингвины генту – самые быстрые пингвины в мире.
Снимок фотографа Джейда Хоксбергена. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.
Снимок фотографа Джейда Хоксбергена. Акула со своей "свитой" плывет на свет фонаря.
Снимок фотографа Флориана Леду, победивший в категории "Охрана природы". На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнений.
Снимок фотографа Флориана Леду, победивший в категории "Охрана природы". На снимке видно, как страдают арктические регионы от изменений климата и загрязнений.
Снимок фотографа Питера Маршалла в категории "Человеческая связь". Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.
Снимок фотографа Питера Маршалла в категории "Человеческая связь". Дети в Индонезии в самодельных очках ныряют на глубину.
Снимок фотографа Тодда Глейзера, победивший в категории "Приключения" На фото показана радуга на гребне волны.
Снимок фотографа Тодда Глейзера, победивший в категории "Приключения" На фото показана радуга на гребне волны.
Снимок фотографа Сильви Айер, победивший в категории "Охрана океана". Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.
Снимок фотографа Сильви Айер, победивший в категории "Охрана океана". Милый ламантин наслаждается чистой водой в реке во Флориде.
Снимок фотографа Сирачай Арунругстичай, победивший в категории "Океанское портфолио". Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.
Снимок фотографа Сирачай Арунругстичай, победивший в категории "Океанское портфолио". Серая рифовая акула случайно попалась на крючок рыбака.