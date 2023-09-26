https://sputnik-georgia.ru/20230926/282680093.html
Обслуживание самолетов и строительство ЖД: Беларусь и РФ реализуют два крупных проекта
Обслуживание самолетов и строительство ЖД: Беларусь и РФ реализуют два крупных проекта
Речь идет о проекте совместного производства и обслуживания самолетов 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T13:13+0400
2023-09-26T13:13+0400
2023-09-26T13:13+0400
россия
в мире
экономика
александр лукашенко
владимир путин
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ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Россия и Беларусь обсуждают реализацию двух крупных совместных проектов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко. По словам Лукашенко, вчера у него была телефонная беседа с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой был разговор о данных проектах. Лукашенко уточнил, что речь идет о проекте совместного производства и обслуживания самолетов, а также строительстве второй линии железной дороги на Ленинградскую область.При этом он уточнил, что речь идет о небольших самолетах, которые сейчас необходимы России. Вторая же ветка железной дороги нужна для доставки больших объемов грузов в российские порты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, экономика, александр лукашенко, владимир путин
россия, в мире, экономика, александр лукашенко, владимир путин
Обслуживание самолетов и строительство ЖД: Беларусь и РФ реализуют два крупных проекта
Речь идет о проекте совместного производства и обслуживания самолетов
ТБИЛИСИ, 26 сен – Sputnik. Россия и Беларусь обсуждают реализацию двух крупных совместных проектов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко.
По словам Лукашенко, вчера у него была телефонная беседа с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой был разговор о данных проектах.
Лукашенко уточнил, что речь идет о проекте совместного производства и обслуживания самолетов, а также строительстве второй линии железной дороги на Ленинградскую область.
"Я вчера разговаривал с президентом России… Мы два проекта оговорили. И 15 октября… мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим", - цитирует белорусского лидера РИА Новости.
При этом он уточнил, что речь идет о небольших самолетах, которые сейчас необходимы России.
Вторая же ветка железной дороги нужна для доставки больших объемов грузов в российские порты.