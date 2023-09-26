https://sputnik-georgia.ru/20230926/aktsiya-protesta-v-erevane--zaderzhany-56-chelovek-282679965.html

Акция протеста в Ереване – задержаны 56 человек

Акция протеста в Ереване – задержаны 56 человек

Все задержанные привлечены за невыполнение законного требования представителя власти 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T12:48+0400

2023-09-26T12:48+0400

2023-09-26T13:22+0400

новости

в мире

ереван

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282679949_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_048c0e8871dd015f8a13a926b9ae46d4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция в Ереване задержала 56 человек во время утренних акций, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства.Все граждане доставлены в полицию по статье 182 ("Невыполнение законного требования представителя власти") УК Армении.Антиправительственные митинги начались 19 сентября и не утихают до сих пор. В пятницу утром протестующие перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Они блокируют прилегающие улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.Протесты начались после того, как 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ереван

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, ереван, армения, азербайджан