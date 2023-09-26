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Акция протеста в Ереване – задержаны 56 человек
Акция протеста в Ереване – задержаны 56 человек
Все задержанные привлечены за невыполнение законного требования представителя власти 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T12:48+0400
2023-09-26T12:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Полиция в Ереване задержала 56 человек во время утренних акций, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства.Все граждане доставлены в полицию по статье 182 ("Невыполнение законного требования представителя власти") УК Армении.Антиправительственные митинги начались 19 сентября и не утихают до сих пор. В пятницу утром протестующие перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Они блокируют прилегающие улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.Протесты начались после того, как 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, ереван, армения, азербайджан
новости, в мире, ереван, армения, азербайджан
Акция протеста в Ереване – задержаны 56 человек
12:48 26.09.2023 (обновлено: 13:22 26.09.2023)
Все задержанные привлечены за невыполнение законного требования представителя власти
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Полиция в Ереване задержала 56 человек во время утренних акций, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По состоянию на 11:00, приводу подвергнуты 56 лиц", – отметили в силовой структуре.
Все граждане доставлены в полицию по статье 182 ("Невыполнение законного требования представителя власти") УК Армении.
Антиправительственные митинги начались 19 сентября и не утихают до сих пор. В пятницу утром протестующие перекрыли движение на площади Республики в центре Еревана. Они блокируют прилегающие улицы с помощью лавочек, электросамокатов и автомобилей.
Протесты начались после того, как 19 сентября Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день представители бакинских властей и армянского населения региона при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня при выполнении ряда условий, в том числе ликвидации карабахских вооруженных формирований.