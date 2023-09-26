https://sputnik-georgia.ru/20230926/byvshaya-pervaya-ledi-gruzii-publichno-priznalas-v-razryve-s-saakashvili-282703687.html

Бывшая первая леди Грузии публично призналась в разрыве с Саакашвили

Бывшая первая леди Грузии публично призналась в разрыве с Саакашвили

По словам бывшей первой леди, между ней и Саакашвили состоялась долгая встреча и искренний разговор 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T23:34+0400

2023-09-26T23:34+0400

2023-09-27T00:00+0400

грузия

новости

политика

сандра рулофс

михаил саакашвили

софо нижарадзе

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24569/69/245696950_131:73:1000:562_1920x0_80_0_0_75028ba75c37a8819cc83590bc553ae9.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. "Мы больше не вместе" – два года ушло у бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, чтобы решиться на встречу с экс-президентом и мужем Михаилом Саакашвили в клинике "Вивамеди" и публично заявить о разрыве отношений. Незадолго до своего ареста в 2021 году Саакашвили публично признался в отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. При этом долгое время не было известно, развелся ли Саакашвили с Рулофс, с которой долгие годы находился в браке и воспитывал двух сыновей – Эдуарда и Николоза. По словам Рулофс, обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой. По словам бывшей первой леди, между ними состоялась долгая встреча и искренний разговор. "Я желаю ему свободы, здоровья и счастья", – написала Рулофс. Связь с Ясько стала не единственным "ударом", который Саакашвили нанес бывшей жене. Вскоре после ареста выяснилось, что певица Софо Нижарадзе воспитывает дочь от экс-президента – Элис Марию Саакашвили. Еще через несколько месяцев о ребенке от Саакашвили заявила и Ясько. Девочку назвали Жасмин. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, сандра рулофс, михаил саакашвили, софо нижарадзе, тбилисский городской суд