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Бывшая первая леди Грузии публично призналась в разрыве с Саакашвили
Бывшая первая леди Грузии публично призналась в разрыве с Саакашвили
По словам бывшей первой леди, между ней и Саакашвили состоялась долгая встреча и искренний разговор 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T23:34+0400
2023-09-26T23:34+0400
2023-09-27T00:00+0400
грузия
новости
политика
сандра рулофс
михаил саакашвили
софо нижарадзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. "Мы больше не вместе" – два года ушло у бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, чтобы решиться на встречу с экс-президентом и мужем Михаилом Саакашвили в клинике "Вивамеди" и публично заявить о разрыве отношений. Незадолго до своего ареста в 2021 году Саакашвили публично признался в отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. При этом долгое время не было известно, развелся ли Саакашвили с Рулофс, с которой долгие годы находился в браке и воспитывал двух сыновей – Эдуарда и Николоза. По словам Рулофс, обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой. По словам бывшей первой леди, между ними состоялась долгая встреча и искренний разговор. "Я желаю ему свободы, здоровья и счастья", – написала Рулофс. Связь с Ясько стала не единственным "ударом", который Саакашвили нанес бывшей жене. Вскоре после ареста выяснилось, что певица Софо Нижарадзе воспитывает дочь от экс-президента – Элис Марию Саакашвили. Еще через несколько месяцев о ребенке от Саакашвили заявила и Ясько. Девочку назвали Жасмин. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сандра рулофс, михаил саакашвили, софо нижарадзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, политика, сандра рулофс, михаил саакашвили, софо нижарадзе, тбилисский городской суд
Бывшая первая леди Грузии публично призналась в разрыве с Саакашвили
23:34 26.09.2023 (обновлено: 00:00 27.09.2023)
По словам бывшей первой леди, между ней и Саакашвили состоялась долгая встреча и искренний разговор
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. "Мы больше не вместе" – два года ушло у бывшей первой леди Грузии Сандры Рулофс, чтобы решиться на встречу с экс-президентом и мужем Михаилом Саакашвили в клинике "Вивамеди" и публично заявить о разрыве отношений.
Незадолго до своего ареста в 2021 году Саакашвили публично признался в отношениях с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько. При этом долгое время не было известно, развелся ли Саакашвили с Рулофс, с которой долгие годы находился в браке и воспитывал двух сыновей – Эдуарда и Николоза. По словам Рулофс, обнародованное видео Саакашвили с Ясько было для нее неожиданностью, а форма – неприемлемой.
"Два года понадобилось мне для того, чтобы психологически суметь навестить Мишу. Мы больше не вместе", – написала Рулофс после посещения Саакашвили.
По словам бывшей первой леди, между ними состоялась долгая встреча и искренний разговор.
"Я желаю ему свободы, здоровья и счастья", – написала Рулофс.
Связь с Ясько стала не единственным "ударом", который Саакашвили нанес бывшей жене. Вскоре после ареста выяснилось, что певица Софо Нижарадзе воспитывает дочь от экс-президента – Элис Марию Саакашвили. Еще через несколько месяцев о ребенке от Саакашвили заявила и Ясько. Девочку назвали Жасмин.
Саакашвили – заключенный
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".