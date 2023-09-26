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ЧП в школе на западе Грузии: потолок обрушился во время урока
ЧП в школе на западе Грузии: потолок обрушился во время урока
Пострадали две женщины: родительница и уборщица 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T10:25+0400
2023-09-26T10:25+0400
2023-09-26T10:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Часть потолка одной из школ в селе Квемо Натанеби (региона Гурия) обрушилась прямо во время урока, сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате ЧП пострадали два человека: родительница одного из учеников, а также уборщица. Первая женщина отделалась небольшими повреждениями, а уборщицу госпитализировали в бессознательном состоянии.По факту начато следствие. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гурия, чп, школа, пострадавшие
происшествия, грузия, новости, гурия, чп, школа, пострадавшие
ЧП в школе на западе Грузии: потолок обрушился во время урока
10:25 26.09.2023 (обновлено: 10:26 26.09.2023)
Пострадали две женщины: родительница и уборщица
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik.
Часть потолка одной из школ в селе Квемо Натанеби (региона Гурия) обрушилась прямо во время урока, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
В результате ЧП пострадали два человека: родительница одного из учеников, а также уборщица. Первая женщина отделалась небольшими повреждениями, а уборщицу госпитализировали в бессознательном состоянии.
По факту начато следствие. О других деталях пока не сообщается.