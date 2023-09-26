https://sputnik-georgia.ru/20230926/chp-v-shkole-na-zapade-gruzii-potolok-obrushilsya-vo-vremya-uroka-282657171.html

ЧП в школе на западе Грузии: потолок обрушился во время урока

ЧП в школе на западе Грузии: потолок обрушился во время урока

Пострадали две женщины: родительница и уборщица 26.09.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

грузия

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гурия

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пострадавшие

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Часть потолка одной из школ в селе Квемо Натанеби (региона Гурия) обрушилась прямо во время урока, сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате ЧП пострадали два человека: родительница одного из учеников, а также уборщица. Первая женщина отделалась небольшими повреждениями, а уборщицу госпитализировали в бессознательном состоянии.По факту начато следствие. О других деталях пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, гурия, чп, школа, пострадавшие