https://sputnik-georgia.ru/20230926/dvizhenie-na-doroge-vaziani-gombori-telavi-budet-ogranicheno-282700642.html

Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено

Движение на дороге Вазиани-Гомбори-Телави будет ограничено

Специальный режим будет действовать на 27-60 км участка указанной дороги в связи с проводимыми ремонтными работами 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T20:40+0400

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грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

кахети

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (регион Кахети) будет запрещено в дневные часы 29 сентября, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, специальный режим будет действовать на 27-60 км участка указанной дороги (село Сасадило – поворот села Сиони) в связи с проводимыми ремонтными работами. В частности, движение будет ограничено для всех видов транспортных средств с 11:00 до 18:00. В остальное время суток движение будет свободно. Гомборская дорога отличается высокой интенсивностью движения. Ею пользуется как местное население, так и приезжающие в страну туристы. Ремонт 33,6-километрового участка дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети проходит в активном режиме. Решение о ремонте ведомство приняло в связи с тем, что поврежденные и деформированные участки дороги уже не могли обеспечивать безопасное и комфортное движение транспорта. Проект финансируется из государственного бюджета в размере 66,7 миллиона лари (25,1 млн долларов). Работы планируется завершить осенью 2024 года. По проекту предусмотрены полный ремонт проезжей части, шести мостов, укладка асфальтобетонного покрытия, устройство новых водопроводов и железобетонных нижних и верхних опорных стен. Кроме того, в планах провести противооползневые мероприятия, отремонтировать тротуары, соединения и местные въезды, обустроить въезды во дворы жителей, автобусные остановки и автопавильон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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