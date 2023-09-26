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Грузии нужна более развитая экономика для будущего нации – эксперт
Грузии нужна более развитая экономика для будущего нации – эксперт
Для того чтобы поднять демографические показатели в Грузии, нужно укреплять экономическое благосостояние страны, считает бывший замминистра сельского хозяйства... 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T16:05+0400
2023-09-26T16:05+0400
2023-09-26T16:17+0400
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Об этом эксперт заявил в ходе пресс-конференции "Проблемы Грузии глазами грузинских эмигрантов", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. "Наша цель – демографически спасать страну. Как? Не заставлять людей рожать по 10-15 детей, нет. Речь идет об экономических моделях и экономических программах, которые будут стимулировать людей здесь оставаться и работать", – сказал Цопурашвили.На прошлой неделе в Тбилиси состоялся Съезд грузинских эмигрантов, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения. По словам организаторов Съезда, у его участников нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.
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Грузии нужна более развитая экономика для будущего нации – эксперт
16:05 26.09.2023 (обновлено: 16:17 26.09.2023)
Для того чтобы поднять демографические показатели в Грузии, нужно укреплять экономическое благосостояние страны, считает бывший замминистра сельского хозяйства и доктор экономических наук Гоча Цопурашвили
Об этом эксперт заявил в ходе пресс-конференции "Проблемы Грузии глазами грузинских эмигрантов", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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"Наша цель – демографически спасать страну. Как? Не заставлять людей рожать по 10-15 детей, нет. Речь идет об экономических моделях и экономических программах, которые будут стимулировать людей здесь оставаться и работать", – сказал Цопурашвили.
На прошлой неделе в Тбилиси состоялся Съезд грузинских эмигрантов, его целью стало обсуждение существующих в Грузии проблем, а также поиск путей их решения. По словам организаторов Съезда, у его участников нет иллюзий по поводу того, что одна встреча сможет решить все существующие проблемы, но это первый шаг к объединению представителей грузинской диаспоры.
В прошлом году зафиксирован 10-летний максимум эмиграции из Грузии. Из страны уехали более 100 тысяч человек. Среди уехавших в прошлом году 62 процента – мужчины, 38 процентов – женщины. Согласно последнему социологическому исследованию от 3 мая 2023 года, каждый шестой гражданин Грузии задумывается об эмиграции.