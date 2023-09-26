https://sputnik-georgia.ru/20230926/gruzin-ubil-gruzina-v-ssha--smi-282681651.html

Грузин убил грузина в США – СМИ

Грузин убил грузина в США – СМИ

Очевидцы инцидента заявили, что мужчины были пьяны 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T13:33+0400

2023-09-26T13:33+0400

2023-09-26T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Драка между двумя гражданами Грузии произошла в Нью-Йорке, в районе Бруклин, в результате которой погиб один из участников, сообщает телекомпания "Рустави 2". Согласно данным СМИ, Георгий Хажалия 9 сентября нанес 43-летнему Мамуке Кулошвили 15 ранений кухонным ножом, избил его и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина были в состоянии алкогольного опьянения.Хажалия был задержан вскоре после инцидента. Мамука Кулошвили скончался от полученных травм две недели спустя. Полиция устанавливает мотив преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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