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Грузин убил грузина в США – СМИ
Грузин убил грузина в США – СМИ
Очевидцы инцидента заявили, что мужчины были пьяны 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T13:33+0400
2023-09-26T13:33+0400
2023-09-26T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Драка между двумя гражданами Грузии произошла в Нью-Йорке, в районе Бруклин, в результате которой погиб один из участников, сообщает телекомпания "Рустави 2". Согласно данным СМИ, Георгий Хажалия 9 сентября нанес 43-летнему Мамуке Кулошвили 15 ранений кухонным ножом, избил его и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина были в состоянии алкогольного опьянения.Хажалия был задержан вскоре после инцидента. Мамука Кулошвили скончался от полученных травм две недели спустя. Полиция устанавливает мотив преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, сша
происшествия, новости, грузия, сша
Грузин убил грузина в США – СМИ
Очевидцы инцидента заявили, что мужчины были пьяны
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Драка между двумя гражданами Грузии произошла в Нью-Йорке, в районе Бруклин, в результате которой погиб один из участников, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Согласно данным СМИ, Георгий Хажалия 9 сентября нанес 43-летнему Мамуке Кулошвили 15 ранений кухонным ножом, избил его и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, мужчина были в состоянии алкогольного опьянения.
Хажалия был задержан вскоре после инцидента. Мамука Кулошвили скончался от полученных травм две недели спустя. Полиция устанавливает мотив преступления.