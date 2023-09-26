https://sputnik-georgia.ru/20230926/gruzinku-iznasilovali-v-germanii-na-glazakh-u-muzha-i-detey---smi-282659101.html

Грузинку изнасиловали в Германии на глазах у мужа и детей – СМИ

Грузинку изнасиловали в Германии на глазах у мужа и детей – СМИ

Задержанные были ранее судимы за нападение и незаконный оборот наркотиков 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T11:48+0400

2023-09-26T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузинку изнасиловали в Германии на глазах у мужа и несовершеннолетних детей, за что арестованы трое человек, граждане Сомали и Гвинеи, сообщает телекомпания "Рустави 2". Инцидент произошел в июле, однако подробности стали известны только сейчас. Расследование дела о групповом изнасиловании грузинки в Германии установило новые обстоятельства и направило дело в суд.Сообщается, что муж 27-летней пострадавшей был жестоко избит. Об обвиняемых известно, что они были ранее судимы за нападение и незаконный оборот наркотиков. В Германии они занимались реализацией наркотиков и продавали их в сквере, где и было совершено преступление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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