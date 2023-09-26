https://sputnik-georgia.ru/20230926/latviyskie-vlasti-zhdet-tribunal-mezhevich-o-deportatsii-russkikh-iz-latvii-282658617.html

Латвийские власти ждет трибунал: Межевич о депортации русских из Латвии

Латвийские власти ждет трибунал: Межевич о депортации русских из Латвии

У Латвии нет никаких причин для депортации нескольких тысяч русскоязычных жителей страны кроме ненависти по национальному признаку 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T10:45+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.Почему для властей стран Балтии даже русскоговорящие татары, евреи или представители любых других народов – враги? Из-за чего отношения Украины и Польши стремительно скатываются к конфликту? Может ли Варшава действительно прекратить поставки оружия на Украину? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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