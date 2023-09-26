https://sputnik-georgia.ru/20230926/latviyskie-vlasti-zhdet-tribunal-mezhevich-o-deportatsii-russkikh-iz-latvii-282658617.html
Латвийские власти ждет трибунал: Межевич о депортации русских из Латвии
Латвийские власти ждет трибунал: Межевич о депортации русских из Латвии
У Латвии нет никаких причин для депортации нескольких тысяч русскоязычных жителей страны кроме ненависти по национальному признаку 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T10:45+0400
2023-09-26T10:45+0400
2023-09-26T11:06+0400
мультимедиа
видео
в мире
латвия
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282658367_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1f5d2d47621fb61b7120b3a4c68c65f.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.Почему для властей стран Балтии даже русскоговорящие татары, евреи или представители любых других народов – враги? Из-за чего отношения Украины и Польши стремительно скатываются к конфликту? Может ли Варшава действительно прекратить поставки оружия на Украину? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
латвия
украина
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282658367_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3bcc6201e17fda49335bce4270f00b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, латвия, украина, польша, видео
мультимедиа, видео, в мире, латвия, украина, польша, видео
Латвийские власти ждет трибунал: Межевич о депортации русских из Латвии
10:45 26.09.2023 (обновлено: 11:06 26.09.2023)
У Латвии нет никаких причин для депортации нескольких тысяч русскоязычных жителей страны кроме ненависти по национальному признаку
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Почему для властей стран Балтии даже русскоговорящие татары, евреи или представители любых других народов – враги? Из-за чего отношения Украины и Польши стремительно скатываются к конфликту? Может ли Варшава действительно прекратить поставки оружия на Украину?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.