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Лунное затмение в октябре 2022: где и когда наблюдать

Лунное затмение в октябре 2022: где и когда наблюдать

В октябре 2023 года жители Земли смогут наблюдать лунное затмение, которое закроет осенний коридор затмений 26.09.2023, Sputnik Грузия

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Лунные затмения происходят в момент полнолуния, когда три небесных тела (Земля, Солнце и Луна) выстраиваются в одну прямую, а на спутник нашей планеты ложится земная тень. Если земная тень покрывает лунный диск полностью, то наблюдается полное затмение, а если только часть – частное. Какое лунное затмение ожидается в октябре и где и когда его наблюдать, читайте в Sputnik Грузия. Где и когда наблюдать Земляне 28 октября смогут наблюдать частное лунное затмение – через тень Земли Луна пройдет между 23:36 и 00:53 по тбилисскому времени. Продолжительность полной фазы лунного затмения составит 1 час 17 минут. Все фазы частного лунного затмения смогут наблюдать жители России и СНГ (за исключением самых восточных районов). Частные фазы затмения любители-астрономы смогут наблюдать с территорий Азии, Европы, Австралии, Африки, Северной Америки, Севера и Востока Южной Америки, Антарктиды, Арктики, Тихого, Атлантического и Индийского океана. Это второе лунное затмение в 2023 году – первое полутеневое произошло 5 мая. Частное лунное затмение 28 октября завершит второй коридор затмений в 2023 году, который начнется 14 октября кольцеобразным солнечным затмением. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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