https://sputnik-georgia.ru/20230926/lunnyy-kalendar-na-oktyabr-2023-blagopriyatnye-dni-282701075.html

Лунный календарь на октябрь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь на октябрь 2023: благоприятные дни

Лунный календарь, на основе которого люди выбирают благоприятные дни для той или иной деятельности, – это незаменимый помощник в организации и планировании... 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T21:06+0400

2023-09-26T21:06+0400

2023-09-26T21:06+0400

справки

лунный календарь

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Какие дни по лунному календарю благоприятны в октябре 2023 года для начала бизнеса, свадьбы, шопинга, посещения салона красоты или отдыха, читайте Sputnik Грузия. Благоприятные дни в октябре Для венчания и свадьбы самые благоприятные дни в октябре – 4, 10, 11, 19, 23 и 24 числа. Неблагоприятные – 1, 2, 6, 8, 13, 16, 18, 21 и 22 октября. Остальные дни для венчания и свадьбы в октябре нейтральны. Самые благоприятные дни для новых начинаний 3, 4, 7, 12, 11, 15, 21 и 23 октября – в эти дни лунный календарь советует смело приступать к реализации новых дел, новых проектов и даже новой жизни. А 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24 и 25 октября – воздержаться от любых начинаний. Для бизнеса или открытия нового дела самые благоприятные дни в октябре – 3, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 19 и 23 числа. От бизнес-деятельности лунный календарь рекомендует отказаться 1, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 22, 24 и 25 октября. Самые благоприятные дни по лунному календарю для денежных операций – это 3, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 19, 23, октября. А вот 1, 13, 14, 16, 18, 22, 24 и 25 октября желательно отказаться от проведения каких-либо финансовых операций. Для аренды, покупки, продажи или обмена самые благоприятные дни в октябре – 3, 4, 7, 8, 12, 15, 21 и 23 числа. Для операций с недвижимостью желательно отказаться 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24 и 25 октября. Сменить место работы наиболее благоприятно 3, 4, 7, 11, 12, 15, 23 и 24 октября. От радикальных перемен по лунному календарю в октябре лучше воздержаться 2, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22 и 25 числа. Заниматься творчеством в октябре по лунному календарю наиболее благоприятно 3, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23 и 24 октября. От творческой деятельности желательно отказаться 6, 13, 16, 18 и 25 октября. Самые благоприятные по лунному календарю дни для научной деятельности в октябре – 2, 3, 5, 12, 15, 19, 23 и 24 октября, а самые неудачные – 13, 16, 18 и 25 октября. Лунный календарь рекомендует воздержаться от ремонта, уборки и других домашних дел 16, 18 и 25 октября. Все остальные дни в октябре благоприятны для такой деятельности. Категорически противопоказано отдыхать в октябре 3, 6, 7, 10,15, 16 и 18 числа. Все остальные дни месяца благоприятны для отдыха. Самые благоприятные дни для путешествий в октябре – это 1, 2, 3, 4, 11, 14, 15, 21, 22 и 24 числа. А самые неблагоприятные по лунному календарю – 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 23 и 25 октября. Лунный календарь рекомендует спорить 19 октября. Выяснять отношения по лунному календарю благоприятно и 3, 4, 5, 11, 12, 20 и 24 октября. Любые физические нагрузки лунный календарь советует исключить 2 и 14 октября. Все остальные дни месяца к физическим нагрузкам предрасполагают. Самые благоприятные дни для стрижки, укладки и окраски в октябре – 4, 11, 13, 18, 24 и 25 октября. А вот 2, 3, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 20 и 23 октября лунный календарь советует отказаться от посещения салона красоты. Заниматься садово-огородной деятельностью в октябре лунный календарь не рекомендует 13, 14, 15 и 28 числа – в период новолуния и полнолуния. По лунному календарю в эти дни можно лишь удалять лишние части растения, а поливать и удобрять растения не стоит, так как питательные вещества и влагу они практически не впитывают. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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