https://sputnik-georgia.ru/20230926/muzh-ubil-zhenu-i-ranil-syna-na-vostoke-gruzii-282678538.html

Муж убил жену и ранил сына на востоке Грузии

Муж убил жену и ранил сына на востоке Грузии

Обвиняемый находится в больнице в тяжелом состоянии, так как после инцидента он нанес себе увечья, сообщает СМИ 26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T12:28+0400

2023-09-26T12:28+0400

2023-09-26T12:28+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Муж убил жену холодным оружием в Болниси (регион Квемо Картли), а их сын, пытавшийся разрядить ситуацию, получил незначительное повреждение, сообщает телеканал "Рустави 2".После инцидента мужчина нанес себе увечья, он доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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