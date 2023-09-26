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Муж убил жену и ранил сына на востоке Грузии
Муж убил жену и ранил сына на востоке Грузии
Обвиняемый находится в больнице в тяжелом состоянии, так как после инцидента он нанес себе увечья, сообщает СМИ 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T12:28+0400
2023-09-26T12:28+0400
2023-09-26T12:28+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Муж убил жену холодным оружием в Болниси (регион Квемо Картли), а их сын, пытавшийся разрядить ситуацию, получил незначительное повреждение, сообщает телеканал "Рустави 2".После инцидента мужчина нанес себе увечья, он доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Муж убил жену и ранил сына на востоке Грузии
Обвиняемый находится в больнице в тяжелом состоянии, так как после инцидента он нанес себе увечья, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Муж убил жену холодным оружием в Болниси (регион Квемо Картли), а их сын, пытавшийся разрядить ситуацию, получил незначительное повреждение, сообщает телеканал "Рустави 2".
После инцидента мужчина нанес себе увечья, он доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.