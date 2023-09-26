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Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах

Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах

26.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-26T20:15+0400

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Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 13 сентября принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,25% до 10%. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.А Центробанк Армении 12 сентября снова понизил ставку рефинансирования сразу на 0,5% – до 9,75%. ЦБ снизил ключевую ставку уже в третий раз (после июня и августа) по мере того, как в республике сокращается инфляция: в последние три месяца она остается отрицательной, после того как во второй половине 2022 года превысила 9%.Между тем Центральный банк Азербайджана 20 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%. По данным ЦБА, данное решение принято с учетом макроэкономического анализа, обновленных прогнозов, изменения баланса рисков по внутренним и внешним инфляционным факторам.Центральный банк Турции 21 сентября повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%. ЦБ Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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