Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230926/osnovnaya-stavka-monetarnoy-politiki-v-gruzii-i-sosednikh-stranakh-282658807.html
Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах
Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах
26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T20:15+0400
2023-09-26T20:15+0400
экономика
грузия
новости
азербайджан
армения
турция
россия
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282658097_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_25876fd1217e31eaa200b737994ca7ec.png
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 13 сентября принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,25% до 10%. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.А Центробанк Армении 12 сентября снова понизил ставку рефинансирования сразу на 0,5% – до 9,75%. ЦБ снизил ключевую ставку уже в третий раз (после июня и августа) по мере того, как в республике сокращается инфляция: в последние три месяца она остается отрицательной, после того как во второй половине 2022 года превысила 9%.Между тем Центральный банк Азербайджана 20 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%. По данным ЦБА, данное решение принято с учетом макроэкономического анализа, обновленных прогнозов, изменения баланса рисков по внутренним и внешним инфляционным факторам.Центральный банк Турции 21 сентября повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%. ЦБ Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
азербайджан
армения
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1a/282658097_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7721a7cbe070205786b8a3020b7ecc75.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, азербайджан, армения, турция, россия, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, азербайджан, армения, турция, россия, инфографика, инфографика

Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах

20:15 26.09.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах - Sputnik Грузия
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 13 сентября принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,25% до 10%.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
А Центробанк Армении 12 сентября снова понизил ставку рефинансирования сразу на 0,5% – до 9,75%. ЦБ снизил ключевую ставку уже в третий раз (после июня и августа) по мере того, как в республике сокращается инфляция: в последние три месяца она остается отрицательной, после того как во второй половине 2022 года превысила 9%.
Между тем Центральный банк Азербайджана 20 сентября принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 9%. По данным ЦБА, данное решение принято с учетом макроэкономического анализа, обновленных прогнозов, изменения баланса рисков по внутренним и внешним инфляционным факторам.
Центральный банк Турции 21 сентября повысил учетную ставку до 30% с прежних 25%. ЦБ Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%.
Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых, вернув сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0