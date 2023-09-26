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Прямой призыв к войне – Талаквадзе о заявлении оппозиционера открыть второй фронт в Грузии
Прямой призыв к войне – Талаквадзе о заявлении оппозиционера открыть второй фронт в Грузии
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Слова оппозиционного депутата Губаза Саникидзе насчет открытия "второго фронта" в Грузии – это призыв к военному сценарию, заявил... 26.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-26T17:30+0400
2023-09-26T17:30+0400
2023-09-26T18:33+0400
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абхазия
цхинвальский регион
арчил талаквадзе
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Слова оппозиционного депутата Губаза Саникидзе насчет открытия "второго фронта" в Грузии – это призыв к военному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Член парламентской фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве", Губаз Саникидзе накануне выступил за открытие второго фронта" в Грузии. В качестве примера он привел Азербайджан, где, по его словам, президент Алиев открыл второй фронт и "завершил дело".По словам вице-спикера, власти Грузии не рассматривают такой сценарий. Восстановление территориальной целостности Грузии возможно при помощи восстановления разрушенных мостов с абхазами и осетинами и благодаря экономическому развитию, отметил он.Подобные заявления противоречат интересам и будущему Грузии, подчеркнул вице-спикер. Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Вслед за Россией независимость Южной Осетии (Цхинвальского региона) и Абхазии признали еще несколько государств. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, арчил талаквадзе, единое национальное движение
политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, арчил талаквадзе, единое национальное движение
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Слова оппозиционного депутата Губаза Саникидзе насчет открытия "второго фронта" в Грузии – это призыв к военному сценарию, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Член парламентской фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве", Губаз Саникидзе накануне выступил за открытие второго фронта" в Грузии. В качестве примера он привел Азербайджан, где, по его словам, президент Алиев открыл второй фронт и "завершил дело".
"Это заявление напрямую содержит призыв к военному сценарию", – заявил Талаквадзе.
По словам вице-спикера, власти Грузии не рассматривают такой сценарий.
"Мы знаем, что решение территориальных вопросов путем войны будет губительным для Грузии. Поэтому этот сценарий не рассматривается властью и не поддерживается нашими партнерами", – заявил Талаквадзе.
Восстановление территориальной целостности Грузии возможно при помощи восстановления разрушенных мостов с абхазами и осетинами и благодаря экономическому развитию, отметил он.
"Мы сможем восстановить территориальную целостность Грузии и объединить наше общество посредством демократического и экономического развития, восстановления разрушенных мостов, которые связывали нас с нашими абхазскими и осетинскими согражданами. Во время войны это невозможно", – заявил Талаквадзе.
Подобные заявления противоречат интересам и будущему Грузии, подчеркнул вице-спикер.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Вслед за Россией независимость Южной Осетии (Цхинвальского региона) и Абхазии признали еще несколько государств.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.