Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230927/282711764.html
Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото
Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото
В новом сезоне дизайнеры вновь воспели полупрозрачные ткани и одели моделей в прозрачное нижнее белье, носить которое отважатся только самые смелые девушки 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T15:13+0400
2023-09-27T15:46+0400
мультимедиа
фотография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1b/282711943_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_a547d118e61f63493fbc24b5ee56febb.jpg
Более трёх десятилетий эпатажный бренд, созданный итальянским дуэтом Доменико Дольче и Стефано Габбана, приковывает к себе внимание всего мира моды. Фирменным отличием бренда стало необыкновенное сочетание итальянского шика со средиземноморскими мотивами, идеальный крой и качественные ткани. В женских коллекциях Dolce &amp; Gabbana переплетаются такие понятия, как сексуальность и целомудрие, грациозность и лёгкость, страсть и строгость.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1b/282711943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a9559f8f635f007105024c36441f738.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография
фото, мультимедиа, фотография

Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото

15:13 27.09.2023 (обновлено: 15:46 27.09.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
В новом сезоне дизайнеры вновь воспели полупрозрачные ткани и одели моделей в прозрачное нижнее белье, носить которое отважатся только самые смелые девушки
Более трёх десятилетий эпатажный бренд, созданный итальянским дуэтом Доменико Дольче и Стефано Габбана, приковывает к себе внимание всего мира моды.
Фирменным отличием бренда стало необыкновенное сочетание итальянского шика со средиземноморскими мотивами, идеальный крой и качественные ткани.
В женских коллекциях Dolce & Gabbana переплетаются такие понятия, как сексуальность и целомудрие, грациозность и лёгкость, страсть и строгость.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Неделя моды в Милане продолжает набирать обороты!

Неделя моды в Милане продолжает набирать обороты! - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Неделя моды в Милане продолжает набирать обороты!

© AP Photo / Antonio Calanni

Весенне-летняя коллекция, как и всегда, наполнена кружевом, сеткой и подчеркивающими фигуру корсетами.

Весенне-летняя коллекция, как и всегда, наполнена кружевом, сеткой и подчеркивающими фигуру корсетами. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Antonio Calanni

Весенне-летняя коллекция, как и всегда, наполнена кружевом, сеткой и подчеркивающими фигуру корсетами.

© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини.

Самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини.

© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Корсетные платья с едва заметной сеткой представили Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл.

Корсетные платья с едва заметной сеткой представили Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Корсетные платья с едва заметной сеткой представили Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл.

© AP Photo / Antonio Calanni

Неоспоримым фаворитом дизайнеров стали платья-трапеции.

Неоспоримым фаворитом дизайнеров стали платья-трапеции. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Antonio Calanni

Неоспоримым фаворитом дизайнеров стали платья-трапеции.

© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Горизонтальные драпировки добавили изюминку в утонченный образ.

Горизонтальные драпировки добавили изюминку в утонченный образ. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Горизонтальные драпировки добавили изюминку в утонченный образ.

© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Модель на показе женской коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2024.

Модель на показе женской коллекции Dolce &amp; Gabbana сезона весна-лето 2024. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Модель на показе женской коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2024.

© AP Photo / Antonio Calanni

Неожиданно в весенний сезон дизайнеры добавили винтажные шубы.

Неожиданно в весенний сезон дизайнеры добавили винтажные шубы. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Antonio Calanni

Неожиданно в весенний сезон дизайнеры добавили винтажные шубы.

© AP Photo / Antonio Calanni

Еще один модный прием – сочетать два принта в одном образе.

Еще один модный прием – сочетать два принта в одном образе. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Antonio Calanni

Еще один модный прием – сочетать два принта в одном образе.

© AFP 2023 / Gabriel Bouys

А луки с несколькими орнаментами теперь считаются не стильным провалом, а трендом этой весны.

А луки с несколькими орнаментами теперь считаются не стильным провалом, а трендом этой весны. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

А луки с несколькими орнаментами теперь считаются не стильным провалом, а трендом этой весны.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0