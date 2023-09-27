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Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото
Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото
В новом сезоне дизайнеры вновь воспели полупрозрачные ткани и одели моделей в прозрачное нижнее белье, носить которое отважатся только самые смелые девушки 27.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-27T15:13+0400
2023-09-27T15:13+0400
2023-09-27T15:46+0400
мультимедиа
фотография
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Более трёх десятилетий эпатажный бренд, созданный итальянским дуэтом Доменико Дольче и Стефано Габбана, приковывает к себе внимание всего мира моды. Фирменным отличием бренда стало необыкновенное сочетание итальянского шика со средиземноморскими мотивами, идеальный крой и качественные ткани. В женских коллекциях Dolce & Gabbana переплетаются такие понятия, как сексуальность и целомудрие, грациозность и лёгкость, страсть и строгость.
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фото, мультимедиа, фотография
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Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото 15:13 27.09.2023 (обновлено: 15:46 27.09.2023)
В новом сезоне дизайнеры вновь воспели полупрозрачные ткани и одели моделей в прозрачное нижнее белье, носить которое отважатся только самые смелые девушки
Более трёх десятилетий эпатажный бренд, созданный итальянским дуэтом Доменико Дольче и Стефано Габбана, приковывает к себе внимание всего мира моды.
Фирменным отличием бренда стало необыкновенное сочетание итальянского шика со средиземноморскими мотивами, идеальный крой и качественные ткани.
В женских коллекциях Dolce & Gabbana переплетаются такие понятия, как сексуальность и целомудрие, грациозность и лёгкость, страсть и строгость.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
Неделя моды в Милане продолжает набирать обороты!
Неделя моды в Милане продолжает набирать обороты!
© AP Photo / Antonio Calanni
Весенне-летняя коллекция, как и всегда, наполнена кружевом, сеткой и подчеркивающими фигуру корсетами.
Весенне-летняя коллекция, как и всегда, наполнена кружевом, сеткой и подчеркивающими фигуру корсетами.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
Самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини.
Самой популярной длиной юбок и шорт в следующем сезоне станет ультрамини.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
Корсетные платья с едва заметной сеткой представили Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл.
Корсетные платья с едва заметной сеткой представили Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл.
© AP Photo / Antonio Calanni
Неоспоримым фаворитом дизайнеров стали платья-трапеции.
Неоспоримым фаворитом дизайнеров стали платья-трапеции.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
Горизонтальные драпировки добавили изюминку в утонченный образ.
Горизонтальные драпировки добавили изюминку в утонченный образ.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
Модель на показе женской коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2024.
Модель на показе женской коллекции Dolce & Gabbana сезона весна-лето 2024.
© AP Photo / Antonio Calanni
Неожиданно в весенний сезон дизайнеры добавили винтажные шубы.
Неожиданно в весенний сезон дизайнеры добавили винтажные шубы.
© AP Photo / Antonio Calanni
Еще один модный прием – сочетать два принта в одном образе.
Еще один модный прием – сочетать два принта в одном образе.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys
А луки с несколькими орнаментами теперь считаются не стильным провалом, а трендом этой весны.
А луки с несколькими орнаментами теперь считаются не стильным провалом, а трендом этой весны.