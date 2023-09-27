https://sputnik-georgia.ru/20230927/282711764.html

Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото

Полуобнаженные женщины на показе новой коллекции Dolce & Gabbana – фото

В новом сезоне дизайнеры вновь воспели полупрозрачные ткани и одели моделей в прозрачное нижнее белье, носить которое отважатся только самые смелые девушки 27.09.2023, Sputnik Грузия

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Более трёх десятилетий эпатажный бренд, созданный итальянским дуэтом Доменико Дольче и Стефано Габбана, приковывает к себе внимание всего мира моды. Фирменным отличием бренда стало необыкновенное сочетание итальянского шика со средиземноморскими мотивами, идеальный крой и качественные ткани. В женских коллекциях Dolce & Gabbana переплетаются такие понятия, как сексуальность и целомудрие, грациозность и лёгкость, страсть и строгость.

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